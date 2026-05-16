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Herediano vs. Saprissa: este es el impacto de onda tropical sobre el clima del segundo juego de la final

El paso de una onda tropical sobre Costa Rica podría afectar el partido de la final de la segunda fase entre Herediano y Saprissa

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Por Juan Diego Villarreal
25/04/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 entre el Club Sport Herediano y Sporting FC.
Por las noches, la zona donde se ubica el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara suele ser ventosa y la temperatura desciende considerablemente. (Jose Cordero/José Cordero)







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HeredianoSaprissaFinal de la segunda faseTorneo Clausura 2026Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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