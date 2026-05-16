Herediano vs. Saprissa: este es el impacto de onda tropical sobre el clima del segundo juego de la final

Por las noches, la zona donde se ubica el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara suele ser ventosa y la temperatura desciende considerablemente.

Los aficionados que asistan este sábado 16 de mayo a presenciar el encuentro de vuelta de la final de la segunda fase entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa, en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara de Heredia, podrían verse sorprendidos por un clima muy cambiante.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que “debido al paso de la onda tropical número dos sobre nuestro país, se presenta un patrón atmosférico inestable, situación que propicia la presencia de lluvias y aguaceros en diferentes zonas del país”, según el boletín enviado a los medios de comunicación.

Además, se señaló que: “En lo que resta de la tarde se presentarán lluvias y posibles tormentas eléctricas en el Caribe y la Zona Norte del país. En el norte y este del Valle Central se prevén lluvias aisladas y lloviznas”.

Por esa razón, los asistentes al “Rosabalito” deben tomar precauciones y llevar abrigos y jackets para el frío, así como impermeables en caso de lluvia. Hay que recordar que no se permite el ingreso al estadio con paraguas ni sombrillas.

De acuerdo con Bernal Arce, director del medio digital Meridiano Deportivo y vecino de Santa Bárbara, la tarde permanece nublada y el clima ha estado muy cambiante.

“En las primeras horas de la tarde cayó una leve llovizna en los alrededores de Santa Bárbara. El día ha permanecido nublado, con poco viento, por lo que se percibe un ambiente de ‘bochorno’, como se dice popularmente”, explicó Arce.

Por las noches, la zona donde se ubica el estadio Carlos Alvarado suele ser ventosa y la temperatura desciende, por lo que los aficionados también deben tomar precauciones.