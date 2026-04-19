Repretel capta imágenes que siembran preocupación con futbolista de la Selección de Costa Rica

La Selección Femenina de Costa Rica tuvo una baja inesperada por lesión.

La Selección Femenina de Costa Rica venció 3-0 a Guatemala en el Estadio Nacional y mantiene viva su ilusión de ir al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sin embargo, antes del inicio del partido y una vez concluido el mismo, en la transmisión de Repretel, a través de Canal 11, se mostraron unas imágenes que siembran preocupación.

Cuando se entregaron las alineaciones, la Federación Costarricense de Fútbol informó que Melissa Herrera no estaba disponible para el juego debido a una lesión en el tobillo derecho; pero no especificó mayores detalles sobre esa dolencia.

Repretel mostró el momento en el que llegó la Sele Femenina al Estadio Nacional y tanto Mónica Malavassi como Cristín Granados, quienes comentaron el partido, se mostraron sorprendidas cuando vieron que Melissa Herrera bajó del autobús en muletas.

Terminado el partido, en la transmisión de Repretel otra vez se vio a Melissa Herrera, con una bota en el pie, mientras la llevaban alzada para que también saludara y agradeciera a la afición que acompañó a la Sele Femenina en este partido.

Posiblemente, la Fedefútbol ya contactó al Olympique de Marsella, club en el que milita Melissa Herrera para reportar la lesión y ponerse de acuerdo en todo lo correspondiente a la recuperación.