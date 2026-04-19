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Repretel capta imágenes que siembran preocupación con futbolista de la Selección de Costa Rica

Las comentaristas y exfutbolistas Cristin Granados y Mónica Malavassi se mostraron sorprendidas en la transmisión por canal 11

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Por Fanny Tayver Marín
La Selección Femenina de Costa Rica tuvo una baja inesperada por lesión.
La Selección Femenina de Costa Rica tuvo una baja inesperada por lesión. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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