Remate del ‘Fello’ Meza: presidente de Cartaginés sale en defensa del estadio

¿Cartaginés está en peligro de perder su estadio? Es la pregunta que quizá se hacen muchos aficionados brumosos.

El José Rafael “Fello” Meza será puesto a remate los días 5 y 27 de mayo a las 10 a. m., según un aviso publicado en La Nación por STCR Costa Rica Trust and Escrow Company Limited Sociedad Anónima, entidad responsable del fideicomiso que resguarda la propiedad del club.

Leonardo Vargas, presidente y dueño de Cartaginés, conversó con La Nación y dio su versión de lo sucedido. Vargas afirmó que lo sorprendió ver el anuncio de remate del “Fello” Meza.

“Lo que le digo es que Cartago está al día, es un tema donde no debemos nada de intereses, pero son temas de abogados. Son formas de presionar para lograr cosas. Ese aviso lo tiene que sacar el acreedor”, dijo Leonardo Vargas cuando se le consultó si el club puede perder el estadio.

Este nuevo proceso de remate se abrió por una deuda millonaria derivada de un fideicomiso generado en 2017. Hace cuatro años, Cartaginés pasó por la misma situación.

“El tema es que se vencen plazos, se cancela el principal y luego hay que poner al día los intereses, y presionan con eso. Es un tema que estamos resolviendo por otro lado y no ha alcanzado el tiempo, y lo hacen (el anuncio del remate) simplemente por presionar”, indicó Leonardo Vargas.

El estadio está registrado bajo el Fideicomiso de Garantía Club Sport Cartaginés-Castello Giordano, creado en 2017, y se estableció un monto base para la subasta de $2.382.588,78, aunque el monto original de la deuda es de $2.574.686.

Leonardo Vargas insistió en que no va a dejar perder el estadio y añadió que han venido pagando.

“Imagínese si nos quitan el estadio, todo el esfuerzo que he hecho yo durante tantos años no valdría de nada”, opinó Vargas, quien agregó que la cifra en dólares del remate es lo que se debe.

“Ese monto es la deuda y se le está haciendo frente, nosotros pagamos, lo paga un patrocinador directamente. Yo estaba fuera del país y hasta este lunes en la mañana me enteré de eso del remate. Pero no quiero hablar más del asunto”, expresó Leonardo Vargas.

Leonardo Vargas, presidente y dueño de Cartaginés, heredó una deuda de más de $2 millones que asumió el club desde el 2017. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés puede frenar el remate, como ya lo hizo en 2021 antes del día pactado, si se da una negociación entre el club y quienes prestaron el dinero.

“En un fideicomiso hay tres partes: el deudor, que en este caso es el Cartaginés; un acreedor, y un fiduciario, que es una figura de un tercero imparcial que lo que hace es custodiar la propiedad y ejecutarla en el momento en que el deudor no cancele la deuda. Los montos adeudados no son a nosotros, sino que únicamente somos un custodio de la propiedad y seguimos las instrucciones pactadas en el contrato”, le dijo en 2021 a La Nación Mary Jane Mora, gerente en ese momento de STCR Costa Rica Trust and Escrow Company Limited Sociedad Anónima, entidad responsable del fideicomiso.