Reina de la gimnasia de Centroamérica extiende su reinado a los Juegos Nacionales

Gloriana Sánchez destacó por su elegancia y el alto nivel de dificultad en cada una de sus rutinas, lo cual le hizo ganar cinco medallas de oro para el cantón de Heredia en los Juegos Nacionales Limón 2026.

La atleta Gloriana Sánchez fue la reina de la gimnasia rítmica en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, al aportarle a Costa Rica cinco medallas de oro y una de plata en las justas regionales.

Por esa razón, en los Juegos Nacionales de Limón 2026, la joven deportista no podía defraudar y volvió a brillar al conquistar también cinco medallas de oro para la representación de Heredia, contribuyendo así al título número 12 consecutivo de las florenses.

Las heredianas dominan la gimnasia rítmica de los Juegos Nacionales desde las justas de 2011, un año después de que esta disciplina ingresara al programa como deporte oficial, en Alajuela 2010.

La Copa de Plata quedó en manos de de Desamparados, con 405 puntos, mientras que la Copa de Bronce correspondió a Cartago, con 349 unidades.

No obstante, el gran trabajo de Gloriana se vio recompensado al obtener el “Premio Alfredo Cruz Bolaños” a la Mejor Atleta de la gimnasia rítmica, por tercer año consecutivo, según indicó el periodista Olman Mora.

Sánchez obtuvo en los Juegos Nacionales de la Provincia de Limón 2026 cinco medallas de oro en los aparatos de aro, pelota, cinta, mazas y en el todo evento.

“Lo dije cuando ingresé a la villa del Liceo de La Rita: entrené muchas horas, con mucha intensidad y disciplina, para venir con ilusión y deseos de hacer una buena presentación. Gracias a Dios, a mis entrenadoras, a mis compañeras de equipo y a mi familia, pude terminar unos Juegos Nacionales muy positivos para Heredia”, indicó la mejor gimnasta rítmica de la competencia.

La joven deportista, una vez más, demostró todo su talento con ejecuciones de alta dificultad, que le valieron no solo el reconocimiento de los jueces, sino también el de los aficionados, quienes disfrutaron de la elegancia de sus rutinas, las cuales le permitieron una impecable cosecha dorada para el cantón de Heredia.