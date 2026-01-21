Puro Deporte

Reina de la gimnasia de Centroamérica extiende su reinado a los Juegos Nacionales

La atleta Gloriana Sánchez fue designada por tercer año consecutiva como la mejor gimnasta de Juegos Nacionales

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Gloriana Sánchez Gimnasia rítmica Cinco medallas de oro 20 de enero del 2026 Cortesía: Icoder
Gloriana Sánchez destacó por su elegancia y el alto nivel de dificultad en cada una de sus rutinas, lo cual le hizo ganar cinco medallas de oro para el cantón de Heredia en los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Cortesía: Icoder)







Juegos Nacionales Limón 2026Gloriana SánchezGimnasia rítmica
