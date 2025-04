¿Regresará Luis Paradela a Saprissa? Atención a lo dicho por Juan Carlos Rojas

Luis Javier Paradela no tiene claro qué pasará con él y lo mismo ocurre en el Deportivo Saprissa. El futbolista cubano que se encuentra en el equipo Universidad Craiova de Rumania se vio frenado de golpe por una lesión que sufrió a inicios de este año, que lo hizo pasar por el quirófano, y que lo sacó de las canchas por al menos seis meses.

¿Volverá a Saprissa? Esa es la pregunta que se hacen quienes lo extrañan. El presidente de los tibaseños, Juan Carlos Rojas, estuvo en el programa 120 Minutos de Monumental y ahí respondió esta consulta específica.

“El equipo tiene una opción de compra que no sabemos, no nos han informado todavía si la van a ejercer o no. Así que la respuesta es no sé. Si tuviera que adivinar, yo creo que la probabilidad es obviamente al menos 50-50, o más. Ojalá regrese. Lo recibiremos con brazos abiertos.

”Es un jugador fundamental en la cancha, fuera de la cancha y cómo se ganó a la afición. Porque a pesar de no nacer morado, representó muy bien los valores morados de lucha y ojalá así sea, pero la respuesta es que no sé”, manifestó Juan Carlos Rojas.

LEA MÁS: El ‘te amo’ de Paradela a Saprissa en medio de su recuperación: ¿Hay esperanza de regreso?

Lo que sí afirmó es que si no lo compra el equipo rumano, el cubano regresará al Deportivo Saprissa. Y esa decisión tiene que ser a mitad de este año. Además, indicó que la lesión no genera ningún cambio en la parte contractual.

“Obviamente, pues el equipo desde el punto de vista humano y para Luis Javier, es muy lamentable ese tema de la lesión. Yo supongo que hace la decisión de ejercer la cláusula del equipo un poquito más difícil, de comprar un jugador que viene de esa lesión.

”Sería hoy especular si se ejerce o no; si se ejerce, bien por él, bien ganado y me alegraría mucho por alguien que estimo tremendamente. Y si no es así, pues con los brazos abiertos aquí estará”, aseguró el presidente de la S.

Además, detalló que el contrato está con una fecha específica de vencimiento, pero no precisó si es 30 de junio, o 31 de mayo. Así que todo es cuestión de tiempo para saber si Luis Paradela retorna a Saprissa para el próximo torneo.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.