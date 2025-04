El ‘te amo’ de Paradela a Saprissa en medio de su recuperación: ¿Hay esperanza de regreso?

Si hay un futbolista extranjero, además de Mariano Torres, al que la afición del Saprissa extraña y quiere, es el cubano Luis Javier Paradela, quien hoy milita en el Universitatea Craiova de Rumanía. A inicios de 2025, Paradela sufrió una grave lesión de ligamentos que lo hizo cuestionarse, probarse y enfrentarse a la adversidad.

Paradela tuvo que pasar por el quirófano y hacerse a la idea de que estaría seis meses fuera de los terrenos de juego. Ante esto, su mente se vio asaltada por todo tipo de pensamientos. La lucha interna fue intensa, hasta el punto de que cuestionó su presente e incluso llenó de incertidumbre su futuro.

Cedido al Craiova por parte del Saprissa y en el último semestre de ese primer préstamo, el cubano experimentó el temor de que su posibilidad de seguir en Europa se desvaneciera.

LEA MÁS: El emotivo adiós de Luis Javier Paradela al Saprissa: ‘¡Qué duro!’

“Uno lo toma en el sentido de por qué pasan las cosas; estaba en mi mejor momento, venía muy bien, estaba asumiendo un rol distinto en el club. No entendía cómo me llegaba una prueba tan dura”, aseguró.

Luis Paradela era figura del Craiova hasta que se lesionó en enero pasado. (Facebook del Craoiva/Facebook del Craoiva)

Ante la duda que lo atacó con fuerza, el club se acercó al cubano y le hizo saber que se centrara en el proceso de recuperación. Ellos valorarían el escenario a seguir en el momento en que la temporada lo ameritara, es decir, al terminar.

De momento, Paradela no tiene claro qué pasará con él, pero sí está muy contento porque la recuperación va más rápido de lo esperado.

“Se esperaría, si Dios quiere, que en un mes ya pueda integrarme a realizar algunos trabajos grupales. Por el momento, he trabajado muchísimo el fortalecimiento de la zona, mucha terapia, trabajo de gimnasio y saltos. Todavía no corro, pero estamos ya cerca de llegar a esa fase”, describió.

Aunque parezca increíble, Paradela expresó que encontró en la afición de Saprissa un apoyo que, él tiene claro, agradecerá toda la vida.

“Es una afición que amo, el club es mi casa. Pero nada, el tiempo será testigo; si toca regresar, pues lo haré; si toca quedarme, pues lo haré, y el regreso será luego... Uno siempre quiere prosperar y ascender en su trabajo, uno quiere avanzar más y, aunque en un lugar te den todo el cariño del mundo, pues también debes buscar avanzar, veremos qué pasa... Solo puedo decir que los amo”, acotó.

El día a día para Paradela ya mejoró, porque el primer mes de recuperación estuvo lleno de terapias y, ante esto, no había tiempo para nada más.

“Ahora estamos en la fase de cargar peso, de meter fuerza muscular, hacemos saltos, simulamos carreras. Ya no hago tanta terapia, solamente una vez al día, y luego lo dedico al trabajo físico”, admitió.

LEA MÁS: Luis Paradela, el atleta, beisbolista y futbolista que saboreó el éxito con Saprissa

Luis Javier reveló que otro golpe fuerte fue ver cómo la selección de Cuba quedó fuera de la Copa Oro a manos de Trinidad y Tobago.

“Obviamente es frustrante ver, por ejemplo, que la Selección no pudiera ir a la Copa Oro; para mí es un fracaso, lo digo totalmente transparente. Ahora me toca apoyar desde acá, ayudo en lo que puedo a la distancia. Cuando me sienta al 100%, volveré porque quiero ver a la selección surgir”, finalizó.

Paradela no tiene claro si volverá a Saprissa, pero que su corazón es morado y blanco, eso está claro. De momento, él trata de curarse tanto física como emocionalmente para luego ver qué le depara el mundo del fútbol.