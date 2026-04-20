Puro Deporte

Reconocido periodista deportivo vive un calvario: será operado por quinta vez en dos años

Luego de sufrir un atropello hace tres años, el experimentado periodista volverá al quirófano por quinta vez

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Por Juan Diego Villarreal
Adrián El Cazador Barboza
Adrián 'Cazador' Barboza tiene 55 años de experiencia en la radio. Actualmente es el director de Deportes Actual, en Radio Actual. (Cortesía)







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Adripan Cazador BarbozaOperación de fractura de fémurRadio Actual
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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