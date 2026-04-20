Reconocido periodista deportivo vive un calvario: será operado por quinta vez en dos años

Adrián 'Cazador' Barboza tiene 55 años de experiencia en la radio. Actualmente es el director de Deportes Actual, en Radio Actual.

Después de ser atropellado hace tres años por un conductor que manejaba una motocicleta, el periodista Adrián Cazador Barboza, director de Deportes de Radio Actual, ha vivido un verdadero calvario.

Este martes 21 de abril ingresará por quinta ocasión al quirófano; en esta oportunidad, será operado del fémur de su pierna izquierda, el cual sufrió una fractura tras una intervención previa en su rodilla izquierda.

El comunicador será intervenido en el Hospital San Juan de Dios, en horas de la tarde, por el doctor Alfredo Gómez. Se le colocará un vástago en el fémur, un componente metálico —generalmente de titanio— que se introduce en el canal medular para estabilizar el hueso.

“En febrero de 2023 fue el accidente; al parecer, el conductor estaba ebrio. Desde entonces tuve que someterme a cirugías por problemas en el tobillo, los meniscos y un reemplazo de rodilla. Ahora es un problema en el fémur, que está fracturado. Todo este tiempo ha sido muy duro”, explicó Barboza.

Adrián, de 69 años, confesó que ha sido un suplicio, pues en dos ocasiones debió reemplazar la prótesis de rodilla y volver al quirófano. Aun así, pese al dolor y las molestias, no dejó de asistir a los estadios para cubrir los partidos de la Primera División como director de Deportes de Radio Actual.

“Fue muy duro, porque el dolor es insoportable y no hay facilidades en los estadios. En la mayoría hay que subir gradas y es muy difícil. Me tocó asistir a los partidos en silla de ruedas, andadera y bastón. Cuando duermo no me molesta, pero durante el día, en mis actividades normales, es complicado y hasta debo medicarme”, enfatizó.

Adrián Barboza y su extensa carrera

El periodista deportivo comentó que, como adulto mayor, es consciente de que las personas como él cuentan con pocas facilidades, ya que muchos estadios no tienen ascensores, y espera que esta situación pueda cambiar, no solo por su caso, sino también para otros aficionados.

Adrián Barboza inició hace 55 años en la extinta Radio Atenea, en Paso Ancho, junto a Pedro Alejandro Castro y Adrián Zúñiga Berrocal, quienes le abrieron las puertas informando sobre los acontecimientos deportivos de Desamparados.

Posteriormente, Parmenio Medina Pérez (qdDg) lo llevó a Radio Columbia, y de ahí pasó por Radio Sonora, Monumental, Sinaí y Actual, donde hoy es director de deportes.

“Pese al dolor y las incomodidades, nunca pensé en retirarme. El periodismo deportivo es parte de mi vida. Mi familia me dijo que lo pensara, pero aquí estamos. No voy a retirarme hasta que Dios me llame. Además, cuento con el apoyo de mis compañeros, quienes me ayudan muchísimo en todo”, añadió.

El veterano periodista comentó que deberá estar “fuera de las canchas” al menos tres meses, por lo que se perderá el cierre del Torneo Clausura 2026, así como el Mundial 2026, para el cual ya estaba acreditado y esperaba asistir a partidos en México y Estados Unidos. Desde 1990 solo se perdióel Mundial de Rusia 2018.

“Los doctores fueron claros y honestos conmigo. Esperan que todo salga bien, pero es una operación delicada al tratarse de una fractura de fémur. Esperemos que todo salga bien y poder regresar muy pronto. Mientras tanto, mi esposa, Olga Aguilar Arias, me cuidará, como siempre”, concluyó Barboza.