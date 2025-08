Periodista que confrontó la ‘Ley Mordaza’: ‘El fútbol no está por encima de las leyes’

Adrián Cazador Barboza, periodista con 54 años de trayectoria en el fútbol costarricense, fue quien confrontó, por medio de un recurso ante la Sala Constitucional, la llamada “ley mordaza” del fútbol, la cual sanciona a los dirigentes, entrenadores y demás actores del balompié si critican la actuación arbitral después de un juego.

El Cazador celebró el fallo de la Sala, en el que se echó abajo ese artículo del reglamento disciplinario, sobre todo porque considera que, de esta forma, pudo ayudar al fútbol y celebrar la libre expresión.

“Me parece que se hizo justicia a algo que yo pensé y no había dicho antes, sobre todo porque esperaba que fueran los afectados los que actuaran, pero ellos no lo hicieron. Yo sí me moví para hacerlo, y me siento muy contento de aportar algo al fútbol y de que se pudiera mantener la libertad de expresión. Hubo un error en la reglamentación de esa multa”, afirmó.

Barboza reflexionó que la primera víctima de esta reglamentación fue Jafet Soto; sin embargo, luego se dieron otros casos y nadie tuvo por dónde sacudirse.

“Los presidentes aprueban, pero no leen. Ahora, con esto que sucedió, tanto los presidentes como los técnicos y los jugadores podrán decir que el arbitraje es muy malo, sin tener un *zipper* en la boca. Yo, como periodista, me siento contento, y en mis 54 años de carrera le he aportado algo muy bueno al fútbol nacional”, mencionó.

Adrián Barboza fue el periodista que presentó el recurso de amparo al considerar que a los protagonistas del fútbol se les está coartando la libertad de expresión. (Facebook de Adrián Barboza/Fotografía)

El comunicador explicó que, desde su perspectiva, es muy importante mantener la crítica en el deporte, siempre que sea respetuosa.

“La crítica se va a mantener. Se puede decir que el arbitraje fue muy malo, siempre y cuando no haya insultos. Ahora cualquier dirigente puede decir que el arbitraje es esto y lo otro, y eso es clave para mejorar. En la Federación se quedarán con las ganas de sancionar. Esto ayudará muchísimo”, profundizó.

El periodista mandó un mensaje a la FCRF, en el que aseguró:

“Que, a partir de ahora, la Federación, la Unafut y todos deben impartir justicia, pero de acuerdo a nuestras leyes. Este fallo demuestra que las leyes se respetan y que el fútbol no está por encima de las leyes”, finalizó.

El caso

En la conferencia de prensa posterior al clásico del 9 de febrero, que terminó empatado 1 a 1, el entrenador de Saprissa en ese momento, José Giacone, afirmó:

“Lo del tiempo de reposición fue vergonzoso, porque solo en la jugada de Joshua Navarro se perdieron cuatro minutos. No sé de dónde vienen las órdenes y si hay un interés aparte, pero yo ya no me callo más, porque es una vergüenza”.

Al día siguiente, el Tribunal Disciplinario emitió el siguiente castigo:

“Sancionar al director técnico José Giacone con una multa de un millón de colones, por referirse al arbitraje en términos ofensivos y peyorativos”.

Adrián Barboza, por medio de su recurso, alegó que la medida sancionatoria, impuesta con base en el artículo 44 BIS del Reglamento Disciplinario de la Fedefútbol, vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión al penalizar opiniones sobre un tema de interés público.