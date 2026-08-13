Reconocida futbolista fue asesinada en su casa

Ivis Ubarte Kirchman, conocida como La Rosadita, fue asesinada la noche del 11 de agosto.

El fútbol panameño está de luto por el asesinato de Ivis Ubarte Kirchman, futbolista de 23 años conocida como La Rosadita, quien integraba el Inter Panamá CF y recientemente había debutado con la selección mayor de su país.

El crimen ocurrió la noche del 11 de agosto en El Ciruelito, distrito de Antón, en la provincia de Coclé. De acuerdo con los informes preliminares, varios hombres encapuchados ingresaron a la vivienda de la deportista, la localizaron y le dispararon antes de huir.

Ubarte recibió tres impactos de bala: dos en el abdomen y uno en la mejilla izquierda, según la información difundida inicialmente.

Las autoridades panameñas iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias que rodearon el homicidio.

Por ahora, no existe un móvil confirmado. Una de las líneas de investigación considera un ataque armado ocurrido el 8 de agosto en Antón, en el que la futbolista habría estado presente y del que salió ilesa. No obstante, las autoridades no confirmaron una relación entre ambos hechos.

La Federación Panameña de Fútbol, la Liga de Fútbol Femenino y el Inter Panamá CF lamentaron el fallecimiento de la jugadora mediante mensajes públicos.

La muerte de La Rosadita truncó la carrera de una futbolista que, a sus 23 años, ya había conseguido espacio en la Primera División y cumplido el objetivo de representar a Panamá con la selección absoluta femenina.