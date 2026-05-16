Reaparece figura de Saprissa tras dura lesión y lanza mensaje claro en plena final contra Herediano

En medio de la final que Saprissa disputa contra Herediano, reapareció una de las figuras del equipo, quien tiene dos meses y medio sin jugar.

Se mostró optimista, seguro de que sus compañeros van a sacar la serie y extender la disputa del título del Clausura 2026 a dos partidos más.

La última vez que estuvo en el terreno de juego, apenas jugó 10 minutos. Gerald Taylor llegó a colaborar en defensa y, en una acción dentro del área, cayó sobre la rodilla izquierda de Sebastián Acuña.

Acuña sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda, por lo que debió ser sometido a una artroscopia.

En esa ocasión, en el campo de Guadalupe, Sebastián salió en camilla y con las manos en el rostro, aquejado por la situación que se le presentó.

Sebastián está de vuelta y, aunque aún no puede jugar, siente que pronto lo hará y, al menos de momento, respalda a los integrantes del plantel en la lucha por lograr el título 41.

El miércoles pasado, Acuña fue al Estadio Ricardo Saprissa, les deseó lo mejor a sus compañeros y habló de cómo se encuentra y del instante que pasa el conjunto saprissista.

“Agradecido con Dios de poder estar apoyando a mis compañeros y, después de más de un mes, voy bastante bien. La lesión va evolucionando muy bien y entonces estoy feliz y agradecido con Dios”, dijo Sebastián en Radio Columbia, antes de comenzar el partido del miércoles, que Saprissa ganó 2-1.

Sebastián Acuña tiene dos meses y medio sin jugar, tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda. El volante espera regresar pronto a los terrenos de juego. (Jose Cordero/José Cordero)

El volante espera que el cuadro morado saque la serie y avance a la Gran Final.

“Ojalá se nos dé el pase a esa final y, en cuanto a mi lesión, vamos evolucionando, pero no preciso cuándo estaré de vuelta. Me revisan la rodilla cada semana y ahí determinaremos cuándo inicio en cancha y comienzo con el trabajo más fuerte. De momento estoy con trabajos de gimnasio, fortaleciendo, y vamos poco a poco”, resaltó Sebastián Acuña.

Diez días después de que se presentó la lesión de Acuña, Esteban Campos, gerente de servicios médicos de los morados, no precisó el tiempo de recuperación; indicó que debía esperar la cirugía para ver el estado del menisco.

“El tiempo de recuperación va a depender de lo que se encuentre en el transoperatorio. Tenemos dos escenarios: que solo haya que cortar un pedacito de menisco, lo cual tomaría unas cuatro semanas, o reparar el menisco para que no lo pierda, y eso extendería el proceso. Eso se podrá determinar hasta finalizado el procedimiento quirúrgico. Son escenarios que debemos enfrentar y vamos a hacer lo mejor para el jugador”, comentó Campos en ese instante.

Sebastián Acuña añadió que cumple con los plazos que le brinda el departamento médico del club, va poco a poco y le alegra que el equipo esté cerca del cetro.

“He visto al equipo muy bien, muy fuerte y, en el camerino, adentro están muy unidos y eso es importante en estas instancias: estar unidos y fuertes. El cuerpo técnico también sabe cómo jugar estas instancias y estoy seguro de que todo va a salir muy bien”, mencionó Sebastián Acuña.

Saprissa juega esta noche el partido de vuelta de la final de visita en el Carlos Alvarado; tiene la ventaja 2-1 y, en caso de ganar o empatar, disputará la Gran Final.

Herediano requiere vencer por dos goles de diferencia para coronarse campeón.

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