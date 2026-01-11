Puro Deporte

Real Madrid y Barcelona disputan este domingo la Supercopa: ¿Dónde y a qué hora ver el clásico español?

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan por el primer gran trofeo de la temporada

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kylian Mbappé vs. Lamine Yamal Liga Española Liga Española Temporada 2025-2026 23 de octubre del 2025 AFP/La Nación
Mientras el francés Kylian Mbappé es duda en el Real Madrid, Lamine Yamal será de la partida en el Barcelona, en la final de la Supercopa de España. (La Nación/AFP/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Supercopa de EspañaLamine YamalKylian MbappéBarcelona Real Madrid
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.