Real Madrid y Barcelona disputan este domingo la Supercopa: ¿Dónde y a qué hora ver el clásico español?

Mientras el francés Kylian Mbappé es duda en el Real Madrid, Lamine Yamal será de la partida en el Barcelona, en la final de la Supercopa de España.

Aún no arribamos a la mitad del primer mes del año y el fútbol mundial ya tiene su primer gran enfrentamiento cuando el Real Madrid y el Barcelona disputen la final de la Supercopa de España.

Un Clásico español más se podrá disfrutar este domingo 11 de enero, desde Arabia Saudita, cuando los dos clubes más populares de España se enfrenten para disputar su primer trofeo de la temporada.

El compromiso está pactado para este domingo a la 1 p.m. hora de Costa Rica y los suscriptores de la cadena Sky, lo tendrán en su parrilla de programación, entre los canales 504-546, dependiendo del paquete que adquirieron en su momento.

El cuadro catalán llega a la gran final tras golear 5-0 al Athletic de Bilbao en una gran exhibición de fútbol y contundencia.

Mientras tanto, el conjunto merengue sufrió para lograr su boleto para imponerse 2-1 a sus vecinas del Atlético de Madrid, en un duelo muy disputado.

En el Barcelona no hay duda que el delantero Lamine Yamal será de la partida, mientras en el Real Madrid la presencia de la estrella francesa Kylian Mbappé es duda, pues aún no se recupera de un esguince en su rodilla derecha.