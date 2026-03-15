Puro Deporte

Real Madrid se pone a un punto del Barcelona tras una goleada espectacular al Elche

Arda Güler se llevó las palmas por su anotación al cierre del compromiso

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Por AFP

El Real Madrid, perseguidor del FC Barcelona, se acercó a un punto del líder al golear 4-1 al Elche en la jornada 28 de LaLiga, mientras que el Atlético volvió al podio impulsado por un golazo de Nahuel Molina.








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