Real Madrid se pone a un punto del Barcelona tras una goleada espectacular al Elche

El Real Madrid, perseguidor del FC Barcelona, se acercó a un punto del líder al golear 4-1 al Elche en la jornada 28 de LaLiga, mientras que el Atlético volvió al podio impulsado por un golazo de Nahuel Molina.

Con 67 puntos, el Barça sentirá el domingo, contra el Sevilla, la presión del club blanco, segundo con 66 unidades. Pese a su victoria 1-0 contra el Getafe, el Atlético sigue muy alejado de la lucha por el título, a diez puntos del líder.

En el mismo Santiago Bernabéu en el que se exhibió hace apenas tres días contra el Manchester City, con un inédito hat-trick, el “Halcón” uruguayo Fede Valverde volvió a marcar, con un ajustado disparo desde la frontal (44′), luego de que el alemán Antonio Rüdiger adelantara a los blancos a los 39 minutos.

Güler y un golazo

Pero, en esta ocasión, el gol de Valverde no fue el más espectacular de la noche. Los focos se los llevó el joven turco Arda Güler con un disparo desde su propia mitad del campo que sorprendió al arquero argentino Matías Dituro a los 89 minutos.

“He sido el primero en llevarme las manos a la cabeza (...) Merece la pena haber pagado una entrada, o dos o tres, por ver el gol que ha marcado”, declaró el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a Real Madrid TV sobre el tanto del joven turco.

Antes, había anotado el tercero del Real Madrid el defensa central Dean Huijsen (66′), muy criticado en las últimas semanas, mientras que el Elche llegó a recortar con un gol en propia puerta de Manuel Morán (85′).

En los highlights del fin de semana, el gol de Güler podría no ser siquiera el mejor, pues horas antes, en el estadio Metropolitano, el argentino Nahuel Molina quitó las telarañas de la portería rival.

El reloj apenas marcaba siete minutos de juego cuando Molina, desde fuera del área, soltó un latigazo directo a la escuadra de la portería, imparable para el guardameta David Soria.

“Buen trabajo del equipo”

El partido se puso aún más de cara para los rojiblancos tras la expulsión del marroquí Abdel Abqar, por un pellizco al atacante noruego Alexander Sorloth (55′).

“Me quedo con el muy buen trabajo del equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo (...) Pudimos habernos ido (al descanso) con más ventaja en el marcador”, valoró en rueda de prensa el entrenador argentino Diego Simeone.

Pese a la ventaja, el Getafe estuvo a punto de lograr el empate en el tiempo añadido, con un gran cabezazo de Adrián Liso (90+7′) que detuvo con una excelente atajada el guardameta argentino Juan Musso.

“Creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior”, añadió el Cholo sobre el momento de su equipo, que ha ganado seis de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones.

Federico Valverde volvió a sacudir las redes con el Real Madrid. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Ese momento de forma ha llevado a los colchoneros a la final de la Copa del Rey, y están a un paso de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras golear 5-2 al Tottenham el pasado martes en la ida de octavos de final.

En LaLiga, con 57 puntos, el Colchonero arrebata la tercera posición al Villarreal (4.º, 55 puntos), que empató el viernes 1-1 con el Deportivo Alavés.

También este sábado, en la pelea por los últimos puestos europeos, el Girona derrotó 3-0 a un Athletic de Bilbao que mantiene su tónica de irregularidad esta temporada.

El equipo vasco, cuarto el curso pasado y semifinalista de la anterior Europa League, deambula por la mitad de la tabla, eliminado ya del resto de competiciones.

Para colmo, para el equipo dirigido por Ernesto Valverde, el primer gol del Girona fue obra del lateral Hugo Rincón, cedido por el Athletic.

El tercero de los catalanes fue obra del argentino Claudio Echeverri. En el otro partido disputado el sábado, el colista Oviedo venció 1-0 al Valencia gracias a un gol de David Costas (30′).