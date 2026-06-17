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Real Madrid pide a la UEFA reabrir de inmediato el expediente contra el Barcelona por el caso Negreira

El club blanco asegura que existen nuevas evidencias sobre los pagos a José María Enríquez Negreira y reclama medidas disciplinarias

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Por Europa Press
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la Asamblea de Compromisarios del club del 21 de octubre de 2023, afirmó que: "El 'Caso Negreira' lo ganaremos"
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la Asamblea de Compromisarios del club del 21 de octubre de 2023, afirmó que: "El 'Caso Negreira' lo ganaremos". (GERMÁN PARGA/FCB/GERMÁN PARGA/FCB)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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