Real Madrid pide a la UEFA reabrir de inmediato el expediente contra el Barcelona por el caso Negreira

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la Asamblea de Compromisarios del club del 21 de octubre de 2023, afirmó que: "El 'Caso Negreira' lo ganaremos".

El Real Madrid solicitó a la UEFA la reapertura inmediata del expediente disciplinario relacionado con el denominado caso Negreira. El club considera inaceptable la demora en la resolución del proceso y reclamó una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo.

La entidad madrileña informó este miércoles que presentó un escrito ante los órganos disciplinarios de la UEFA. En el documento expuso la existencia de evidencias que, según su criterio, refuerzan los indicios conocidos desde el inicio de la investigación.

El club sostiene que esas evidencias apuntan a pagos prolongados, opacos y sin justificación verificable realizados por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira. Según el escrito, esos pagos se efectuaron mediante distintas estructuras societarias.

El Real Madrid argumentó que los hechos representan un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones. La entidad señaló que la situación evidenciaría una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, algo que considera incompatible con los principios de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad de los resultados deportivos.

Por esa razón, el club pidió la reanudación inmediata del expediente disciplinario que la UEFA abrió en el pasado. Además, manifestó que la prolongación del caso afecta la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes.

La entidad presidida por Florentino Pérez también solicitó que la UEFA adopte las medidas disciplinarias y restauradoras que considere procedentes. El objetivo, según expuso, es garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones.

El Real Madrid precisó que esa actuación deportiva no implicaría sustituir la labor de los órganos jurisdiccionales ni anticipar una valoración penal de los hechos que se investigan en los tribunales.

Actualmente, el club participa en el procedimiento penal como acusación particular. Además, anunció que ejercerá las acciones que correspondan en cada fase procesal.

En su comunicación, la institución reiteró su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte y afirmó que continuará impulsando las actuaciones que considere necesarias para evitar que situaciones de esta naturaleza queden sin sanción.

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