Florentino Pérez califica el caso Negreira como el mayor escándalo del fútbol mundial

Florentino Pérez señaló al caso Negreira como el mayor escándalo del fútbol y expresó su preocupación por el arbitraje y la imagen de LaLiga.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó este lunes que el caso Negreira representó el mayor escándalo en la historia del fútbol mundial. El dirigente advirtió que este hecho dañó la credibilidad y la reputación de la competición española, incluso fuera de sus fronteras.

Durante la comida de Navidad con los medios de comunicación, realizada en la Ciudad Real Madrid, Pérez señaló que la mayor preocupación del club fue la situación del arbitraje en España. Indicó que este problema trascendió el ámbito nacional y afectó la imagen internacional de LaLiga.

El presidente recordó que, a su criterio, las instituciones del fútbol dejaron solo al Real Madrid en la búsqueda de justicia. Expresó incomprensión ante el hecho de que el club blanco figurara como el único que impulsó acciones en el proceso penal relacionado con el caso.

Pérez cuestionó la actitud de la Real Federación Española de Fútbol y de LaLiga, entidades que, según dijo, debieron velar por la integridad de la competición. Señaló que la pasividad de ambos organismos generó dudas y alimentó la percepción de complicidad ante un caso de extrema gravedad.

El dirigente reiteró que el caso Negreira constituyó el problema más grave del fútbol actual a nivel internacional. Afirmó que se pagaron más de 8 millones de euros por informes arbitrales, los más costosos del mundo, los cuales nunca llegaron a conocimiento de los entrenadores que supuestamente eran sus destinatarios.

Según Pérez, el fútbol español aún vivió las secuelas de un caso que manchó su imagen y evidenció la necesidad de un cambio radical en las estructuras del arbitraje. Mencionó situaciones recientes de arbitraje en partidos del Real Madrid, tanto en decisiones del VAR como en acciones polémicas que, a su juicio, no se sancionaron como penal.

El presidente sostuvo que el Real Madrid no fue el único club afectado. Indicó que incluso algún equipo pudo descender como consecuencia indirecta del caso Negreira. Afirmó que estuvo en juego la integridad y la decencia del deporte.

Pérez recordó que el juez instructor calificó el caso como corrupción sistémica. Añadió que exdirigentes del Barcelona reconocieron públicamente que los pagos se realizaron porque resultaban convenientes para su club, aunque los entrenadores aseguraron no conocer ni necesitar dichos informes.

El presidente aseguró que el Real Madrid mantuvo su postura y continuó insistiendo en la necesidad de justicia. Señaló que los medios de comunicación desempeñaron un papel clave para que el año 2026 marcara el inicio de una regeneración real del fútbol español.

