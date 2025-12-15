Puro Deporte

Florentino Pérez califica el caso Negreira como el mayor escándalo del fútbol mundial

El presidente del Real Madrid señaló al arbitraje español como su mayor preocupación y cuestionó la pasividad de las autoridades del fútbol

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa con motivo del cierre de año en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, a las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024. (Foto de Thomas COEX / AFP)
Florentino Pérez señaló al caso Negreira como el mayor escándalo del fútbol y expresó su preocupación por el arbitraje y la imagen de LaLiga. (THOMAS COEX/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNegreiraFlorentino PérezBarcelonaReal Madrid
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.