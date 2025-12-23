Puro Deporte

Real Madrid cede a Endrick al Lyon de Francia

Endrick busca tener minutos y contar con la posibilidad de jugar el Mundial 2026

Por AFP

El Real Madrid llegó a un acuerdo con Lyon para ceder al equipo francés a su joven atacante internacional brasileño Endrick, anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.








Real MadridEndrickLyon
AFP

