Real España vs. LAFC: Hora y canal del partido que convoca a Jeaustin Campos e interesa a Alajuelense

Real España y Los Ángeles FC se estrenan este martes 17 de febrero en la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Real España o LAFC? A partir de esta noche empezará a definirse quién será el rival de Liga Deportiva Alajuelense el próximo mes en la Copa de Campeones de Concacaf.

El equipo hondureño dirigido por el técnico costarricense Jeaustin Campos recibe este martes 17 de febrero a Los Ángeles FC (LAFC), en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions.

Recuerde que el duelo de vuelta será la próxima semana, el 24 de febrero, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Y de esta serie saldrá el rival del tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Esta noche, el primer round entre Real España y LAFC se disputará a partir de las 9 p. m., en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. Y este juego podrá verse mediante ESPN y la aplicación Disney+.

Jeaustin Campos está convencido de que su club tiene argumentos para trascender ante este equipo de la Major League Soccer (MLS) que cuenta en sus filas con figuras como Hugo Lloris, Denis Bouanga y Son Heung-Min.

“Queremos salir por el partido y vamos a hacerlo, vamos a meter buena intensidad, vamos a tener una buena presión y ya estamos claro en dónde podemos presionar y hacerles daño. Ellos tienen figuras que también pueden hacernos daño”, citó Jeaustin Campos en la rueda de prensa previa a este juego.

Dijo que su equipo será equilibrado y que irá a atacar con la mayor cantidad de gente posible, siempre con precauciones.

“El reglamento le da beneficios al visitante, como local tenés el cuchillo en el cuello y se te puede venir abajo, igual que como si vamos a buscar el partido a Los Ángeles”, apuntó Jeaustin Campos, en alusión a que el gol de visita aplica como criterio de desempate.

Quien salga vencedor en esta serie entre Real España y LAFC se enfrentará en octavos de final de Concachampions ante Alajuelense.

La Liga se eximió de la primera ronda como uno de los premios por ganar la Copa Centroamericana de Concacaf.

Para esa serie en la que entrarán en acción los rojinegros, el primer juego será de visita, el 11 de marzo, en San Pedro Sula o en Los Ángeles, dependiendo del nombre del rival. Además, el horario se definirá cuando ya se conozca cómo queda el emparejamiento.

Mientras que el partido de vuelta será el 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

