Puro Deporte

Raúl Pinto revive la historia del famoso despido de Javier Delgado por WhatsApp

Raúl Pinto contó qué fue lo que pasó en 2016 y explicó por qué no está de acuerdo con que Javier Delgado ahora sea asistente

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Por Fanny Tayver Marín
Raúl Pinto quiere volver a la directiva de Liga Deportiva Alajuelense en una papeleta donde también está Aquiles Mata. (Jose Rivera)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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