Raúl Pinto revive la historia del famoso despido de Javier Delgado por WhatsApp

Raúl Pinto quiere volver a la directiva de Liga Deportiva Alajuelense en una papeleta donde también está Aquiles Mata.

Raúl Pinto tiene dudas sobre el español Ismael Rescalvo como nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense, y así lo expresó en el programa 120 Minutos de Monumental, donde también afirmó que estima mucho a Javier Delgado.

Al exdirectivo del club, que para la asamblea del 13 de junio presentará una papeleta para ser vicepresidente 1 de la Liga, no le agrada que el “Sheriff” sea el asistente técnico del español y explicó el motivo.

Pero antes de eso, Raúl Pinto recordó aquel episodio en el que él era presidente de Alajuelense y tomó la decisión de quitar a Javier Delgado como técnico, en 2016.

“Todo el mundo me habla del WhatsApp y aquí está el señor que me obligó a hacer eso. Aquí está, Pablo Guzmán. Teníamos un problema. Ya habíamos decidido no seguir con Javier Delgado, que no siguiera, y Pablo llegó y me metió presión de que a las 6 p. m. iba a sacar la noticia en Repretel", relató Raúl Pinto.

Admitió que a raíz de eso, él tuvo que correr y ver cómo hacía para localizar a Delgado, porque no quería que se enterara por una noticia en la televisión.

“Javier no estaba en el país, fue muy complicado, pero no fue una cosa de que yo lo hice a propósito, casi fue como obligado por la situación en que estábamos”, mencionó.

Recalcó que estima a Javier Delgado y lo que no le parece en la actualidad es que él lo veía como subgerente deportivo, trabajando con Carlos Vela.

“Era el hombre que nos estaba dando la parte liguista en esa gerencia deportiva. El pasar a Javier Delgado a asistente del entrenador es como haberlo bajado totalmente.

”Eso es lo que me siento mal, porque si estaba ya y queríamos que en un futuro, porque Carlos Vela no es para toda la vida, ¿quién iba a llegar después? Javier Delgado”, aseguró.

Insistió en que esa mancuerna le agradaba, en el sentido de que uno que conociera bien lo que es Liga Deportiva Alajuelense, que se tropicalizara, y que Javier Delgado aprendiera de un gerente deportivo que estuvo en los Rayados de Monterrey.

“Nosotros queríamos que fuera el gerente deportivo. Esa es la idea que yo tenía; pero al final lo bajan a asistente del entrenador y uno dice cuál será mejor entrenador, porque tuvo éxitos grandísimos con nosotros y en Centroamérica. Y el otro nunca ha sido campeón”, expresó.

Según él, es como que en Saprissa dicidieran poner a Jeaustin Campos como asistente de Hernán Medford.

“No calza, no calza, porque uno diría, si el otro no ha hecho nada pues es mejor Javier Delgado. Entonces quién va a ser asistente de quién. O sea, es extraño o es una forma política para decir: no, nosotros estamos manteniendo la identidad”, apuntó Raúl Pinto.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.