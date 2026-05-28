Alajuelense anuncia un fichaje de ADN liguista que nadie esperaba

Liga Deportiva Alajuelense continúa con sus anuncios, no solo en cuanto a salidas, renovaciones, regresos y contrataciones de futbolistas.

A los rojinegros también les quedaba algo pendiente en cuanto al cuerpo técnico que ahora encabeza el entrenador español Ismael Rescalvo.

Ya se sabía que él estará acompañado por su hermano gemelo Juan Rescalvo como asistente técnico y por Robert Tejero como preparador físico.

Pero era cuestión de días para que en el club definieran quién será el otro asistente, de ADN liguista, que los acompañará en el cuerpo técnico.

Ismael Rescalvo regresó a Costa Rica el miércoles y ya está instalado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, donde se hospedará durante toda la temporada.

Desde su nombramiento, ya se han tomado varias decisiones y ahora que retornó, en la cuenta regresiva para el inicio de la pretemporada el 1.° de junio, Alajuelense dio a conocer quién será una de sus manos derechas.

Se trata de alguien de la casa, que conoce a la Liga desde sus entrañas, que volvió al club como gerente de operaciones del CAR y que sabe bien el teje y maneje de la institución.

Que conoce a los futbolistas de las diferentes categorías y que en el pasado dejó huella como futbolista y como entrenador del club.

Javier Delgado se une al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo como asistente. (Lilly Arce Robles.)

Javier Delgado resultó el elegido y de un cargo administrativo, el “Sheriff” retorna a la cancha, ahora como asistente técnico de Ismael Rescalvo.

“Cuando me hicieron la propuesta la estuve analizando y evaluando, pero el sentimiento por querer aportar a Liga Deportiva Alajuelense es muy fuerte. Me crea ilusión y me permite retribuir con experiencia y conocimiento todo lo que he acumulado a lo largo del tiempo”, expresó Javier Delgado.

En la Liga se exploraron varios perfiles en el staff de entrenadores y auxiliares que trabajan en Alajuelense; pero después de un análisis, esta tarea se le encomendó a Javier Delgado.

“Será un apoyo estratégico para el cuerpo técnico, participando activamente en el trabajo diario y aportando su amplia experiencia, así como su profundo conocimiento del fútbol costarricense y de la región.

”Su rol también será fortalecer la cultura y los valores liguistas dentro del grupo, actuando como un puente entre la identidad del club y el rendimiento competitivo del equipo”, citó Ismael Rescalvo.

Es una nueva experiencia para Javier Delgado y este reto le agrada, porque sabe bien cuál es la misión que le corresponde en un equipo que como siempre, no tiene margen de error.

Menos ahora, porque Alajuelense pasó de un semestre en el que lo ganó todo a mostrar una de sus peores versiones de los últimos tiempos, quedándose sin nada en las competiciones en las que actuó.

La Liga anunció a Javier Delgado como nuevo asistente técnico del club, justo cuando se cumplen 21 años del título que ganó en el banquillo rojinegro en aquella final ante Pérez Zeledón, en la temporada 2004-2005.

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