Raúl Pinto hizo pasar por actuales unas declaraciones de Joel Campbell sobre Saprissa de hace años

Después de que Joel Campbell desmintió a Raúl Pinto por las declaraciones que el candidato a vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense brindó en Teletica Radio, surge un nuevo capítulo alrededor de esta polémica.

Aquiles Mata, quien es el candidato a secretario en la papeleta de Raúl Pinto, conversó con La Nación y explicó que lo que dijo su compañero fue a raíz de un video que les enviaron y que los molestó.

“Hay un video que circuló, no sabemos si es una noticia falsa que circuló. Yo tengo el video y ahí él (Joel) hace esa manifestación. Yo le pido disculpas si eso no es así. Al final, uno no distingue entre lo que es una comunicación real o no.

”Pero sí eso lo dijo y generó un poco de malestar, desde luego, porque da a entender que su objetivo siempre ha sido estar en la parte contraria de la Liga. Y la Liga invirtió plata en él, también, lo esperó y finalmente no fue lo que se pensó”, expresó Aquiles Mata.

¿Qué dijo Raúl Pinto que propició una reacción inmediata de Joel Campbell?

“A mí me duele mucho que un jugador al que nosotros le dimos de todo, lo esperamos a que se recuperara, como es el caso de Campbell, que todos conocemos y le dimos oportunidad, oportunidad y oportunidad para que se recupere, llegue ahora y diga que lo que desea es llegar a Saprissa.

”Y que su equipo siempre fue Saprissa. Eso es doloroso para los liguistas, muy doloroso para los liguistas, saber que la persona que ellos querían como líder y figura, al final salga diciendo que es saprissista y que él quiere llegar a Saprissa y que toda su vida ha sido saprissista”, afirmó Raúl Pinto, dando a entender que se trataba de declaraciones actuales, luego de su paso por Alajuelense.

Raúl Pinto está dolido con jugadores como Joel Campbell y Michael Barrantes pic.twitter.com/S5gfpCQpGP — TD Más (@tdmascrc) June 9, 2026

Ante eso, Joel Campbell apareció casi de inmediato en redes sociales y se sacudió, dando la impresión de estar bastante molesto.

“No he dado ninguna declaración desde hace meses y ahora quiere hacer campaña política con mi nombre. Qué fácil... Nunca opino cuando hablan de mí, respeto el punto de vista de cualquier persona, no me tomo nada personal, pero este tipo de mentiras no...

”Yo respeto a todos los clubes y aficiones del país y más en las que he jugado... pero ya es suficiente, dejen de usar mi nombre para hablar mentiras”, apuntó Joel Campbell en sus cuentas de Instagram y X (antes Twitter).

Joel Campbell hizo esta publicación en sus redes sociales. (Instagram Joel Campbell/Instagram)

Aquiles Mata proporcionó a La Nación el video que propició las declaraciones de Raúl Pinto en Teletica Radio, al cuestionar a Joel Campbell.

Se trata de un clip que se compartió en el año 2023 en una cuenta de TikTok, con un video editado de unas declaraciones que Joel Campbell había brindado tiempo atrás, cuando era parte del León de México, sin que se hubiese dado su regreso al fútbol nacional. Es decir, mucho antes de que vistiera la camisa de Alajuelense.

Se intentó conocer una reacción del propio Raúl Pinto a raíz de esta polémica. Sin embargo, a la hora de publicación de este artículo no había contestado el mensaje que se le dejó en su buzón de WhatsApp.

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