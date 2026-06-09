Puro Deporte

Raúl Pinto hizo pasar por actuales unas declaraciones de Joel Campbell sobre Saprissa de hace años

Aquiles Mata compartió el video que ellos vieron de Joel Campbell y por el que Raúl Pinto cuestionó al futbolista

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Por Fanny Tayver Marín
Raúl Pinto la emprendió contra Joel Campbell y el futbolista se sacudió.
Raúl Pinto la emprendió contra Joel Campbell y el futbolista se sacudió. (Mayela López y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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