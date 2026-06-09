Joel Campbell reacciona a lo dicho por Raúl Pinto: ‘Dejen de usar mi nombre para hablar mentiras’

Joel Campbell se desmarca de las palabras que pronunció Raúl Pinto sobre él.

Joel Campbell rompió el silencio. Desde hace mucho no se refería propiamente a ningún tema futbolístico. Sin embargo, el jugador que se encamina a vestirse pronto con el uniforme de Inter San Carlos escuchó unas declaraciones de Raúl Pinto sobre él, que afirma que no son ciertas.

El aspirante a la vicepresidencia primera de Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, estuvo este martes 9 de junio en Teletica Radio y ahí hizo un señalamiento sobre Joel Campbell.

¿Qué dijo?: “A mí me duele mucho que un jugador al que nosotros le dimos de todo, lo esperamos a que se recuperara, como es el caso de Campbell, que todos conocemos y le dimos oportunidad, oportunidad y oportunidad para que se recupere, llegue ahora y diga que lo que desea es llegar a Saprissa.

”Y que su equipo siempre fue Saprissa. Eso es doloroso para los liguistas, muy doloroso para los liguistas, saber que la persona que ellos querían como líder y figura, al final salga diciendo que es saprissista y que él quiere llegar a Saprissa y que toda su vida ha sido saprissista”, afirmó Raúl Pinto.

Raúl Pinto está dolido con jugadores como Joel Campbell y Michael Barrantes pic.twitter.com/S5gfpCQpGP — TD Más (@tdmascrc) June 9, 2026

También cuestionó que entonces por qué el jugador estuvo en Alajuelense, “si al final llega diciendo eso”.

En redes sociales, Joel Campbell decidió aclarar las cosas, porque asegura que no es cierto lo manifestado por Raúl Pinto.

“No he dado ninguna declaración desde hace meses y ahora quiere hacer campaña política con mi nombre. Qué fácil... Nunca opino cuando hablan de mí, respeto el punto de vista de cualquier persona, no me tomo nada personal, pero este tipo de mentiras no...

”Yo respeto a todos los clubes y aficiones del país y más en las que he jugado... pero ya es suficiente, dejen de usar mi nombre para hablar mentiras”, expresó Joel Campbell en sus redes sociales.

La Nación consultó a Alajuelense si la Junta Directiva tiene conocimiento de que Joel Campbell haya expresado en algún momento lo que señala Raúl Pinto y el club respondió: “No tenemos conocimiento que se hayan dicho esas manifestaciones”.

Joel Campbell hizo esta publicación en sus redes sociales. (Instagram Joel Campbell/Instagram)

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