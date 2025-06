Raúl Pinto baraja volver a la directiva de Alajuelense con ‘triunvirato fuerte’

En plena campaña política, llamadas van y llamadas vienen entre militantes de diferentes tendencias que quieren lo mejor para Liga Deportiva Alajuelense, donde todos tienen el firme propósito de romper la sequía en cuanto a títulos nacionales se refiere.

Estas horas son claves para la institución rojinegra, sin fútbol, pero con un momento determinante en la democracia liguista. En la asamblea del sábado 7 de junio habrá elecciones y se someterán a votación la presidencia y otros cargos.

La figura de Raúl Pinto juega un rol importante, al tener el atestado de ser el presidente que ganó más títulos nacionales con el club.

“La semana pasada estaba pensando lanzarme a la presidencia. Por ciertos aspectos familiares, de negocio, mejor dejé de insistir en la presidencia y me vino el caso de una llamada que me hicieron de la presidencia de Joseph Joseph, en el sentido de que querían que yo que participara con el grupo de ellos”, confesó Raúl Pinto en charla con los periodistas Fabián Borbón y Kevin Jiménez en el programa Seguimos, en Youtube.

Aunque pareciera que ya tiene una decisión tomada para que su nombra se incluya en la papeleta oficialista, dijo que está estudiando el caso, y que todavía no ha dado el sí.

“Nosotros creemos que sería una interesante papeleta, principalmente porque yo me dedicaría a la parte deportiva, Joseph Joseph a la parte administrativa viéndolo desde ese punto, y apoyando a Óscar Ramírez, que fue mi entrenador y con el cual ganamos cinco campeonatos”, aseguró Raúl Pinto.

Raúl Pinto contó que recibió la llamada del oficialismo en Liga Deportiva Alajuelense para integrar su papeleta de cara a las elecciones del 7 de junio. (Jose Rivera)

Para él, no es momento de egos, ni de vanidad. Así que, aunque en el pasado fue presidente, esta vez aceptaría ir en esa papeleta en el cargo de vicepresidente II.

“A ver, como siempre se dice, primero la institución. Yo creo que nosotros debemos de apoyar a la institución y una manera importante sería con un expresidente.

”Nunca ha pasado en la historia que un expresidente pase a la vicepresidencia, pero para qué, para ayudar al proyecto. Yo creo que con mi llegada tendríamos un triunvirato muy fuerte, que sería el caso de Joseph Joseph, Raúl Pinto y Óscar Ramírez“, reseñó.

LEA MÁS: ¿Qué pasará con Óscar Ramírez si hay cambio de presidente en Alajuelense?

Cuando le consultaron sobre las opciones para gerente deportivo, indicó que hay varias opciones, como Luis Roberto Sibaja, Javier Delgado y otros.

Al mencionar eso, indicó que están volviendo la cara al pasado, donde se está buscando la identidad, el liguismo y que él cree que esos son pasos hacia ese gran beneficio para la institución.

“Lo más importante es llegar al triunfo, tenemos las cartas, ahora sí tenemos que darle ese triunfo a los liguistas. Todavía no he dado el sí, pero yo lo estoy viendo desde esa perspectiva ganadora”, destacó.

El voto en Liga Deportiva Alajuelense es secreto. (Prensa Alajuelense)

En la entrevista, le consultaron que qué piensa de Transparencia Rojinegra, ese movimiento de oposición a la directiva actual que también trabaja en presentar una papeleta.

“Son buenos amigos nuestros, son gente querida por la institución, somos liguistas, ellos tienen su grupo, todo mi respeto hacia ellos y van a ser unos grandes competidores por la presidencia”, respondió Raúl Pinto.

LEA MÁS: Exdirigentes de oposición en Alajuelense reaccionan con frustración: ‘Somos el tercer equipo del país’

Dijo que no le preocupa que ese grupo cuente con el respaldo de Jorge Luis Pinto, a quien cataloga como un buen amigo suyo, pero se enfoca más en que todos tienen la posibilidad de hacer un gran cambio y mejorar a la institución.

“Hay una confusión, Liga Deportiva Alajuelense siempre es grande, no es que volvamos a ser grandes, no, no... Liga Deportiva Alajuelense es grande desde siempre y lo que nosotros tratamos es de mantener esa grandeza”, citó Raúl Pinto.

Raúl Pinto: ‘Óscar Ramírez quiere que Cristian Oviedo llegue a la institución’

En cuanto a Óscar Ramírez, dijo que el Macho es un hombre de la casa y que hay que apoyarlo. Inclusive, vaticinó que a partir de ahora esa será la línea a seguir.

“Yo creo que de ahora en adelante todos los entrenadores van a ser de la casa. Ahí está Luis Marín, creo que Óscar Ramírez quiere que Cristian Oviedo llegue a la institución, entonces imagínese. Ya tenemos posibilidades de entrenadores a futuro ganadores”, subrayó Raúl Pinto.

Para él, volver a las raíces es un camino seguro para intentar llegar al título de nuevo.

“El extranjero es muy bueno, pero se va y ya, tranquilo, y adiós. Lo más importante de la cantera nuestra es el compromiso, en el momento en que entre ese jugador, ese jugador va comprometido con el escudo, porque se hizo en la Liga.

”Ya él llega comprometido, que no le pasa mucho a los que dicen, bueno, es que esta persona es profesional. Pero hay que ver hasta qué punto de compromiso", comentó, en alusión a que no se ve fichando extranjeros como necesidad primordial.

Aunque también reconoce que hay foráneos que llegan al fútbol nacional para convertirse en referentes, como pasó con Pablo Gabas en Alajuelense, o con Mariano Torres en Saprissa.

“Pero son pocos, son contados, los dedos de la mano son más de los que han llegado comprometidos. Entonces qué es lo primero que dice el Macho, que va a subir entre diez y doce jugadores a la Primera División”, manifestó Raúl Pinto.

Él está convencido de que esos son los jugadores que van a dar ese paso de más hacia un campeonato, los que van a meter pata, mostrando garra y coraje, sin guardarse nada, ni dando un solo balón por perdido, al mejor estilo de Isaac Badilla.

“Los extranjeros no meten la pata porque tienen un representante que les está hablando al oído diciéndole tené cuidado, no te lesionés porque tenemos tal vez la posibilidad de ir a tal equipo, tal equipo y tal equipo”, opinó Raúl Pinto.

En cuanto a contratar jugadores con pasado morado, respondió que nunca puede decir que de esa agua no beberá y afirmó que el caso de Celso Borges es aparte.

“Se ha ganado al liguismo, ha hecho un gran esfuerzo, se ha lesionado por esa lucha. Yo creo que más bien el liguismo debe de ser muy considerado con él”, citó.

También dijo que hay que tener mesura en cuanto a eso, porque recordó que cuando Rolando Fonseca y Steven Bryce llegaron a la Liga, estaban acuerpados por una columna totalmente liguista, con capitanes como Luis Marín y Wílmer López.

“Hay que ver quiénes van a ser los líderes en el camerino, eso es importantísimo, que sean liguistas. Ahí es donde comienza uno el trabajo en la parte deportiva, porque los líderes son los que van a llevar la batuta de los demás jugadores y decir usted no está metiendo pata y lo corrigen, o si no, el grupo se le viene encima. Eso es lo importante en el camerino, es lo que tenemos que lograr en la parte del camerino”, concluyó Raúl Pinto.

Su decisión parece estar tomada. La recepción de papeletas finalizará este martes 3 de junio a las 9 a. m. y las votaciones en la Liga serán el sábado 7 junio.

