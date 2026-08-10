Rashir Parkins revela un detalle curioso sobre su gol con Alajuelense

Rashir Parkins festeja ante Herediano un gol importante para él y para Liga Deportiva Alajuelense.

Rashir Parkins contó que el gol que marcó en el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Herediano por 0-3 de visita estaba ensayado. Y eso sin duda que es un detalle curioso.

En el último entrenamiento lo consiguió. Desde el día anterior sabía que podía hacerlo y a la hora del juego en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, conectó el balón de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Juan Pablo Añor y venció a Dany Carvajal.

Ese tanto le hizo mucho daño al Team, porque le bajó el ímpetu a los florenses y no tuvieron capacidad de reacción.

Para el futbolista de Alajuelense, la anotación es un aliciente, un indicador de que sí puede reencontrarse con su juego y ser el de antes, o incluso, hasta lograr una versión mejorada de aquel mediocampista que tenía gol.

“Después de la lesión me había estado costado mucho y ahora que el profe me ha estado poniendo, estoy tratando de aprovecharlo y agradecido con Dios y con el grupo por poder jugar, anotar. A seguir trabajando y buscando anotaciones en más juegos”, expresó Rashir Parkins en zona mixta.

El futbolista también habló de la importancia de lograr una victoria como la conseguida por la Liga en la casa del Team.

“Queríamos ganarle contundentemente a este equipo, muchas veces hemos quedado debiendo y la honra y gloria para Dios y al trabajo del grupo (...). Es importante porque es el campeón, le ganamos a un equipo que nos ganó la Supercopa y a trabajar para seguir creciendo, seguir logrando victorias y seguir arriba”, indicó.

También aseguró que el equipo está totalmente dispuesto a lavarse la cara tras lo ocurrido en los primeros meses del año, cuando Alajuelense, siendo el campeón nacional, ni siquiera logró clasificar.

“La clave hoy está en unirnos, cada uno sacar lo mejor y el aprendizaje del torneo pasado, porque queríamos celebrar y no nos dio. Ahora queremos empezar de la mejor manera y terminar de la mejor manera”, aseguró Rashir Parkins.

Y volvió al plano individual, porque insiste en que quiere volver a su mejor nivel y demostrarse a él mismo que puede lograrlo.

“Desde la lesión me ha costado bastante y voy poco a poco”, reiteró el volante, quien tiene claras las exigencias en un equipo como la Liga.

En su festejo, Rashir Parkins besó el escudo de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En zona mixta, también recibió una consulta sobre las críticas recibidas por Alajuelense cuando contrató un técnico como Ismael Rescalvo que no ha ganado títulos hasta ahora.

“Los comentarios el profe los toma como fortaleza y siempre hay una primera vez. El grupo puede darle esa primera vez al profe, vamos a trabajar todos unidos, luchando día a día, partido a partido y con las armas que nos dé y demostrarlas en cancha”, exteriorizó Rashir Parkins.

También se refirió al aporte de Juan Pablo Añor, ese venezolano que poco a poco va creciendo de manera gradual con el resto de sus compañeros.

“Juanpi es un jugadorazo, tiene eso de 10 que nos da y hay que aprovecharlo. Antes estaba Joel Campbell que hizo goles importantes, ahora está Juanpi y él sabe la responsabilidad del club en el que está y que dé lo mejor de él”, opinó.

En esta semana, la Liga no tiene participación en la Copa Centroamericana de Concacaf. Su próximo juego será el sábado 15 de agosto, en casa contra Puntarenas FC.

“Aprovechar esta semana porque después no hay descanso, a recuperarnos de este partido todos y trabajar fuerte, en lo que hay que pulir para ser un mejor equipo”, concluyó el volante que marcó el primero de los tres goles manudos ante Herediano.

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