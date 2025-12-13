Puro Deporte

Raphinha se hace sentir en la victoria del Barcelona

El Barça suma 43 puntos y se distancia a siete del Real Madrid

Por AFP

El brasileño Raphinha rescató con un doblete al líder FC Barcelona del enjambre de Osasuna, al que venció este sábado por 2-0 en el Camp Nou durante la decimosexta jornada de La Liga y afianzó el liderato.








