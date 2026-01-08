Rándall Leal confesó la relación que lo une con Jafet Soto que lo llevó a firmar con el Herediano

El volante, Rándall Leal, aseguró que el Herediano siempre estuvo atento a su situación en la MLS.

El volante Rándall Leal Arley dio sus primeras declaraciones como jugador del Club Sport Herediano y confesó un detalle que nadie eperaba del por qué firmó con el cuadro florense.

Rándall, de 29 años, llega procedente del DC United de la MLS de los Estados Unidos y es uno de los fichajes más relevantes del Team para el Torneo Clausura 2026.

En el video enviado por el departamento de prensa, dio a conocer una de las razones por las cuales decidió vestirse de rojiamarillo.

“Creo que nadie lo sabe, pero mi papá (del mismo nombre del jugador) jugó con Jafet Soto hace algún tiempo y han mantenido una amistad. Jugó aquí también en el Club Sport Herediano y por ahí se dio el acercamiento. Al igual que mi familia, estamos muy felices de estar acá”, confesó Leal.

Otro de los motivos por los cuales se decidió a vestir los colores del Herediano es su amistad con el volante Allan Cruz, con quien conversó antes de tomar la decisión final de vincularse con los florenses.

“Obviamente, se van a decir muchos rumores y muchas cosas, pero la mejor decisión para mí era venir al Herediano, que siempre quiso ayudarme. Siento que era el equipo indicado. Tiene jugadores muy buenos, muy competitivos y metas muy definidas”, añadió Leal.

Rándall también destacó que la institución rojiamarilla aporta al fútbol nacional al estar construyendo el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, lo cual, sin duda, es muy importante para el balompié nacional.

“Estoy muy feliz, muy contento. Vengo a darlo todo. Encontré gente muy profesional para poder estar al 100 % y dar lo mejor para este equipo, que para nadie es un secreto, siempre pelea el título nacional”, comentó Leal.

El exjugador del Saprissa reiteró su agradecimiento al Team por estar siempre atento a su estado físico y darle una oportunidad real para volver al fútbol de Costa Rica, luego de paso por el fútbol estadounidense.

“Herediano siempre estuvo pendiente de mí desde que salí del DC United de la MLS. Es por eso que espero hacer las cosas de la mejor manera posible y conseguir el campeonato. Esperamos darlo todo por la institución”, recalcó Leal.

Finalmente, Rándall le envió un mensaje a la afición, que espera volver a ver al cuadro florense en los primeros lugares del campeonato, tras quedar eliminado en las semifinales del Torneo Apertura 2025, luego de lograr un bicampeonato.

“De mí, los seguidores del Team pueden esperar sacrificio, dedicación y seriedad. Espero hacer bien las cosas, si las lesiones me lo permiten, y conseguir un nuevo campeonato para esta institución”, concluyó Leal.