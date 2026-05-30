Raheem Sterling es detenido en Inglaterra tras accidente con un Lamborghini y enfrenta investigación policial

Raheem Sterling enfrenta una investigación en Inglaterra tras un choque en Camberley. Las autoridades lo vinculan con presuntas infracciones relacionadas con drogas.

El futbolista Raheem Sterling, exjugador del Liverpool, Manchester City y de la selección de Inglaterra, fue detenido el jueves en Inglaterra por sospechas de conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas.

El atacante de 31 años, que actualmente milita en el Feyenoord de Países Bajos, sufrió un accidente cuando el Lamborghini que conducía impactó contra una barrera en una carretera de Camberley, localidad situada a 47 kilómetros de Londres.

De acuerdo con el diario inglés Daily Mail, Sterling pagó una fianza y quedó en libertad mientras continúa el proceso de investigación. El incidente no dejó personas heridas.

La Policía de Hampshire informó que el choque ocurrió a las 9 a. m. Las autoridades señalaron que el futbolista fue arrestado bajo sospecha de conducción peligrosa bajo efectos y posesión de sustancias prohibidas, además de negativa a someterse a pruebas requeridas por los agentes.

Los investigadores no precisaron qué sustancias estaban involucradas. Sin embargo, indicaron que pertenecían a la categoría de drogas de clase C según la legislación británica. Este grupo incluye esteroides anabolizantes, benzodiazepinas, khat, óxido nitroso y piperazinas.

Según el Daily Mail, personas cercanas al jugador indicaron que Sterling enfrentó problemas de salud mental relacionados con su carrera durante los últimos dos años. Esas fuentes señalaron que el futbolista buscaba relanzar su trayectoria en el fútbol neerlandés.

Sterling destacó como uno de los extremos más veloces y desequilibrantes de su generación. Ganó el premio Golden Boy en 2014, reconocimiento que distingue al mejor futbolista joven del mundo.

Con la camiseta del Manchester City, conquistó cuatro títulos de la Premier League entre 2018 y 2022. También sumó otros trofeos relevantes durante su etapa en el club inglés.

El atacante surgió de las divisiones menores del Liverpool. Más adelante pasó por Chelsea y Arsenal antes de incorporarse al Feyenoord en febrero.

Desde su llegada al club neerlandés disputó apenas ocho partidos y registró una asistencia.

Además, Sterling acumuló 80 encuentros con la selección de Inglaterra, equipo con el que participó en importantes torneos internacionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.