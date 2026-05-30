Puro Deporte

Raheem Sterling es detenido en Inglaterra tras accidente con un Lamborghini y enfrenta investigación policial

El exjugador de Liverpool y Manchester City quedó en libertad bajo fianza mientras avanza una investigación por varios presuntos delitos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Raheem Sterling enfrenta una investigación en Inglaterra tras un choque en Camberley. Las autoridades lo vinculan con presuntas infracciones relacionadas con drogas. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRaheem SterlingInglaterraPremier League
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.