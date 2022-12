Impacto en Inglaterra: Raheem Sterling regresó a Londres por una difícil situación familiar

Una hora antes de la goleada 3-0 sobre Senegal por los octavos de final del Mundial Qatar 2022, desde la delegación de Inglaterra se informó que Raheem Sterling quedaba al margen por “razones familiares”, sin precisar los motivos. Tras el partido, el director técnico Gareth Southgate dio a conocer las causas que obligaron al delantero de Chelsea a un repentino viaje de regreso a Londres.

La familia de Sterling sufrió el sábado por la noche un violento asalto a mano armada en su casa de la capital de Inglaterra. En la vivienda se encontraban su esposa y sus hijos. En principio no hubo heridos, pero la situación provocó un fuerte shock emocional.

Southgate no confirmó que Sterling vaya a reintegrarse al plantel en Qatar: “Tenemos que esperar y ver. En este momento, claramente, la prioridad es que esté acompañando a su familia. Vamos a apoyarlo y dejar que tenga todo el tiempo que necesite. No quiero ponerlo bajo ninguna presión deportiva. A veces el fútbol no es lo más importante; las familias deben ser lo primero”.

Una fuente cercana a Sterling dijo al corresponsal de deportes de Sky News, Rob Harris, que Sterling estaba “conmocionado” y “preocupado por el bienestar de sus hijos”. El capitán de Inglaterra, Harry Kane, también se manifestó públicamente: “Nuestros pensamientos están con él y su familia. Seguiremos su caso día a día. Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo lo antes posible”.

Henry Winter, redactor jefe de fútbol de The Times, informó de que el hecho había sido un “incidente muy angustioso” y que Sterling estaba “comprensiblemente muy afectado por ello”. Y añadió: “La familia lo es todo para Raheem Sterling... Sterling puede volver a Qatar si se dan las circunstancias. Pero la familia es lo primero”.

Gary Lineker, exgoleador inglés y comentarista televisivo, escribió en cuenta de Twitter, en la que tiene 8,6 millones de seguidores: “Nuestros pensamientos están con Sterling y su familia después de su horrible y angustiosa experiencia”.

Southgate expresó que Sterling no iba a ser titular frente a Senegal –tampoco lo había sido ante Gales–, más allá de la circunstancia. “Pasé mucho tiempo con Raheem esta mañana. Hay días en los que debemos lidiar con acontecimientos desagradables. Respetamos su privacidad, así que no queremos hablar con demasiados detalles. Pero, por supuesto, no fue lo ideal para el grupo antes de un partido eliminatorio de un Mundial, que pasa a ser menos importante que la persona”, agregó el entrenador.

De 27 años, el delantero de Chelsea había sido titular contra Irán (convirtió en el 6-2) y Estados Unidos. En The Three Lions debutó en noviembre de 2012 y desde entonces jugó 81 partidos, con 20 goles. Participó en los mundiales de 2014 y 2018, sin anotar goles en un total de nueve encuentros, y en dos Eurocopa. También pasó por los seleccionados ingleses Sub 16, 17, 18, 19 y 21.

Nacido en Kingston, Jamaica, se inició en las divisiones inferiores de Queens Park Rangers. Debutó en la primera de Liverpool y su etapa más productiva en clubes fue la de Manchester City, entre 2015 y 2022, periodo en el que obtuvo cuatro Premier League. A mediados de este año su pase fue comprado por Chelsea por 56,20 millones de euros.

Hace unos días, Inglaterra ya había desafectado a un futbolista, el zaguero central Ben White, por “motivos personales”. El jugador de Arsenal regresó a Londres.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.*