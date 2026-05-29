Rafael Nadal reaparece junto a Roger Federer y una foto desata preguntas sobre su cambio físico tras el retiro

Una fotografía compartida por Nadal junto a Federer llamó la atención de los aficionados y abrió un debate sobre su transformación física.

Rafael Nadal y Roger Federer, dos de las figuras más importantes en la historia del tenis, volvieron a aparecer juntos en una fotografía que generó una ola de reacciones en redes sociales.

El extenista español, de 39 años, compartió la imagen en su cuenta de Instagram tras coincidir con el suizo en Madrid. Federer tiene 44 años.

La publicación llamó la atención de miles de seguidores. Sin embargo, gran parte de los comentarios se concentró en el aspecto físico de Nadal.

Federer apareció con chaqueta y pantalón largo. Su vestimenta impidió observar con detalle su estado físico actual. En contraste, Nadal vistió una camiseta tipo polo y bermuda.

La diferencia provocó que numerosos usuarios analizaran la apariencia del español. Varios señalaron una aparente pérdida de masa muscular en comparación con la imagen que mostró durante su carrera profesional.

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia. Ganó 22 títulos de Grand Slam, incluidos 14 Roland Garros. Fue profesional desde 2001 hasta 2024 y marcó una era en el tenis mundial. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Nadal ganó 22 títulos de Grand Slam. Inició su trayectoria profesional en 2001 y se retiró en noviembre del 2024. Federer comenzó su carrera en 1998 y puso fin a su etapa como profesional en el 2022.

Tras más de dos décadas en la élite del tenis, ambos dejaron atrás las exigencias físicas y la disciplina diaria propias del deporte de alto rendimiento.

Entre las reacciones publicadas en redes sociales, algunos seguidores manifestaron preocupación por la delgadez de Nadal. Otros consideraron que el cambio responde al proceso natural de envejecimiento y al fin de la rutina competitiva.

También surgieron mensajes en defensa de los dos extenistas. Varios usuarios calificaron de exageradas las críticas y recordaron que el cuerpo de una persona suele cambiar después del retiro de la actividad profesional.

La fotografía terminó convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para los admiradores de dos de las mayores leyendas del tenis mundial.

Una fotografía compartida por Nadal junto a Federer llamó la atención de los aficionados y abrió un debate sobre su transformación física. (Rafael Nadal/IG)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.