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Rafael Nadal reaparece junto a Roger Federer y una foto desata preguntas sobre su cambio físico tras el retiro

El encuentro entre las dos leyendas del tenis provocó cientos de comentarios sobre la apariencia actual del exjugador español

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una fotografía compartida por Nadal junto a Federer llamó la atención de los aficionados y abrió un debate sobre su transformación física.
Una fotografía compartida por Nadal junto a Federer llamó la atención de los aficionados y abrió un debate sobre su transformación física. (Rafael Nadal/IG)







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