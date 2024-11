Rafael Nadal: ‘No estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo ya no quiere más’

El tan esperado debut de Rafael Nadal en la Copa Davis 2024 tuvo un final agridulce. Aunque recibió el cariño y respeto del público, el tenista mallorquín cayó ante Botic van de Zandschulp, dejando a España 0-1 en el marcador en lo que será su último torneo profesional.

Veinte años después de su primera participación en 2004, Nadal se despide de una carrera marcada por innumerables éxitos en la Copa Davis, un torneo que conquistó por primera vez aquel año en Sevilla. Ahora, el escenario es Málaga, otra ciudad andaluza, que desde el inicio se volcó para rendir homenaje a su inigualable legado.

Hasta este día, Nadal no había perdido un partido en la Copa Davis desde su debut en 2004, cuando fue derrotado por el checo Jiri Novak en Brno. Desde entonces, acumuló 29 victorias consecutivas, una racha que finalmente se rompió en esta última presentación.

“La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo ya no quiere más, y hay que aceptarlo. Me siento un superprivilegiado, porque he podido hacer de mi hobby mi profesión durante tanto tiempo”, expresó Nadal, visiblemente conmovido.

El tenista español también tuvo palabras de agradecimiento para el equipo de los Países Bajos y los aficionados que asistieron para apoyarlo en este emotivo adiós.

“Quiero acordarme también de mi familia y de mi equipo. Habéis sido una parte inolvidable de mi vida durante todos estos años. Soy una persona que cree en la continuidad, en estar cerca de la gente que ha hecho mi vida mejor, y eso me ha permitido construir una relación personal que va mucho más allá de lo profesional. Mil gracias, porque sin vosotros esto no habría sido posible, y lo digo de corazón”, añadió.

Nadal concluyó su despedida con un mensaje de gratitud: “La mayoría de los momentos de mi carrera profesional han sido buenos e inolvidables. Gracias a los medios por ser parte de mi historia, y a todas las organizaciones que hacen posible que el deporte siga en la cima del mundo. Se los agradezco profundamente”.