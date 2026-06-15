Puro Deporte

Rafa Mir es condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

El futbolista jugó con el Valencia y actualmente milita en el Elche

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Por AFP

Un tribunal español condenó al futbolista español del Elche Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la región de Valencia.








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