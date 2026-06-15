Rafa Mir es condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

Un tribunal español condenó al futbolista español del Elche Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la región de Valencia.

Según la información facilitada por el alto tribunal en X, la “Audiencia de Valencia condenó a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, que fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones”.

La sentencia incluye también la condena de un segundo acusado, amigo del futbolista, a dos años y medio de prisión “por un delito de agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral”, además del pago de una multa por un delito leve de lesiones.

Rafa Mir fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones. (CRISTINA QUICLER/AFP)

El tribunal impuso a Mir, que se declara inocente, el pago de una indemnización a la víctima de 64.000 euros (74.300 dólares).

Los hechos ocurrieron el 1 de setiembre de 2024 en el domicilio del jugador en la localidad valenciana de Bétera después de que Mir y su amigo conocieran a dos mujeres en una discoteca.

El atacante de 28 años se formó en la cantera del Valencia CF antes de iniciar una carrera internacional que le llevó al Wolverhampton inglés y a encadenar cesiones a varios clubes.

Posteriormente, fichó por el Sevilla FC, con el que disputó competiciones europeas, y más tarde recaló en el Elche CF. Fue internacional en categorías inferiores con España.