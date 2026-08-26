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¿Quién será líder si Saprissa y Olimpia empatan en la Copa Centroamericana? Así van en la suma de tarjetas

Saprissa y Olimpia llegan igualados en casi todo al último partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana

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Por Alejandro Cerdas

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Saprissa y Olimpia están igualados en casi todos los criterios de desempate en Copa Centroamericana.
Saprissa y Olimpia están igualados en casi todos los criterios de desempate en Copa Centroamericana. (Jorge Navarro/Concacaf.com/Jorge Navarro/Concacaf.com)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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