¿Quién será líder si Saprissa y Olimpia empatan en la Copa Centroamericana? Así van en la suma de tarjetas

Saprissa y Olimpia están igualados en casi todos los criterios de desempate en Copa Centroamericana.

El Deportivo Saprissa y el Club Olimpia se enfrentarán este jueves 27 en la última jornada de la Copa Centroamericana. Ambos clubes llegan al encuentro con 9 puntos, 7 goles a favor y 2 en contra, por lo que, en caso de que ninguno se haga con el triunfo, el líder se definirá según la cantidad de tarjetas que hayan recibido.

Primero hay que conocer cuáles son los otros criterios de desempate. Según el reglamento del torneo, disponible en la página web de la Concacaf, el primer criterio, después de los puntos obtenidos, es la diferencia de gol y las anotaciones a favor, y después el enfrentamiento directo entre los equipos que igualaron; sin embargo, si los morados y los leones empatan, este criterio también queda descartado.

Debido a esto, hay que pasar al próximo factor de desempate, que sería la cantidad de tarjetas que ha recibido cada uno de los equipos. Según los reportes oficiales, disponibles en la página del ente de la región, hasta el momento cada uno de los clubes recibió siete tarjetas, pero estas no se miden de la misma forma.

Por cada tarjeta amarilla recibida por un jugador, el equipo suma un punto; si recibe dos amonestaciones (o roja indirecta), se le agregan tres puntos, y en caso de una roja directa, son cuatro puntos.

De acuerdo con la página de la Concacaf, Saprissa recibió tres tarjetas en su debut contra Umecit, dos amarillas (Kendall Waston y Gerald Taylor) y la roja de Luis Paradela, que le costó cuatro partidos de sanción. En su segundo encuentro, Keyshwen Arboine, Newton Williams y Mariano Torres fueron amonestados; por último, ante Mixco, solo Sebastián Acuña vio la tarjeta amarilla. De esta forma, Saprissa sumaría 10 puntos (seis amarillas y una roja directa), según el sistema de desempate.

Por su parte, Olimpia tuvo tres amonestados en su primer partido contra Mixco (Clinton Bennett, José García y Edwin Rodríguez), mientras que, frente a Umecit y Alianza, vio dos amarillas en cada encuentro (Emanuel Cuello y Jack Jean-Baptiste en la segunda jornada; Axel Maldonado y Edrick Menjívar, la tercera fecha). Por lo que estaría sumando 7 puntos en este criterio.

Así que en caso de que los morados y albos queden empatados en el partido, los líderes serían los leones, aunque dependerá de cuántas tarjetas reciban en el partido de este jueves.

Ya Cartaginés ganó su grupo de esta forma, al registrar mejor puntaje de Fairl Play que el Motagua de Honduras, luego de empatar en todo lo demás.

En el hipotético caso de que también igualen en el Fair Play, el primer lugar se definirá según el club que ostente el puesto más alto en el ranking de Concacaf al momento de completar la ronda. Actualmente, ese lugar lo ostenta el cuadro hondureño, en el puesto 34, cuatro lugares por encima de Saprissa, que se ubican en la casilla 38, siendo los dos mejores conjuntos centroamericanos.

El enfrentamiento entre Olimpia y Saprissa está pactado para jugarse este jueves a las 8:30 p. m. hora de Costa Rica, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras. Ambos clubes ya están clasificados para la siguiente ronda, pero queda por definir quién será el líder del grupo.

El vencedor se lleva un premio adicional de $40.000 como primer lugar de la tabla acumulada, por lo cual habrá mucho en juego.