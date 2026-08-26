Así funciona el criterio de desempate de tarjetas que le dio a Cartaginés el primer lugar en la Copa Centroamericana

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Manuel Morán buscó marcar diferencia con su habilidad y potencia por la banda derecha de Cartaginés ante FAS de El Salvador.

Cartaginés tuvo un cierre de infarto en la fase de grupos Copa Centroamericana, al punto de que los brumosos quedaron totalmente igualados con el Motagua de Honduras en la mayoría de los criterios de desempate y, para decidir al líder, se tuvo que recurrir al Fair Play.

Al final, los cartagineses, por tener una tarjeta amarilla menos, lograron quedarse con la primera posición. El grupo terminó con Cartaginés y Motagua con ocho puntos, una diferencia positiva de seis goles, ocho tantos anotados y dos recibidos. Además, el partido entre ambos terminó empatado, por lo que la organización tuvo que recurrir a otro criterio de desempate.

Según la Concacaf, los criterios de desempate de la Copa Centroamericana son los siguientes:

Resultado entre los equipos empatados.

Diferencia de goles en general.

Goles a favor en general.

Fair Play (tarjetas amarillas y rojas recibidas).

(tarjetas amarillas y rojas recibidas). Ranking de clubes de Concacaf.

Sorteo de parte de Concacaf.

De esta forma, Cartaginés acumuló siete tarjetas amarillas en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, mientras que los hondureños recibieron ocho.

Según Concacaf, una tarjeta amarilla equivale a un punto; una roja por doble amarilla, a tres puntos; una roja directa, a cuatro puntos, y una amarilla más roja directa, a cinco puntos.

Ante esto, los brumosos acumularon únicamente siete puntos en el criterio de Fair Play, mientras que los catrachos llegaron a ocho.

Este sistema no es una novedad, ya que, por ejemplo, fue implementado por la FIFA en la última Copa del Mundo de 2026, donde se debía seguir un proceso similar en caso de que fuera necesario desempatar alguna posición en la fase de grupos.

Los brumosos confesaron que vivieron minutos de zozobra cuando terminó el partido, pues no tenían claro en qué posición avanzarían a la siguiente fase.

“Nos dimos cuenta en el camerino cuando vimos el televisor, pero nosotros en la cancha pensábamos que el primer lugar no se había dado. Contentos porque es una forma de reconocer que nos tocó visitar a los más difíciles y esto fue como un premio porque no perdimos con ellos (Motagua y Municipal de Guatemala)”, dijo Amarini Villatoro, entrenador blanquiazul.

Durante los últimos minutos del duelo ante FAS, Cartaginés manejó las emociones para evitar una tarjeta amarilla. Pese a no saber cómo iba el conteo, Villatoro declaró que sí giró la orden de evitar a toda costa una amonestación o expulsión.