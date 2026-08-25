Cartaginés vs. FAS: ¿Cómo ver a los brumosos definir su futuro en la Copa Centroamericana?

Diego Mesén y Alonso Hernández serían parte del once de Cartaginés ante FAS para buscar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.

Cartaginés define su futuro en la Copa Centroamericana ante el FAS de El Salvador. El conjunto brumoso recibe a los salvadoreños a las 8: 36 p. m. en un duelo que deben ganar para no depender de nadie más y asegurar su pase a la siguiente ronda del certamen regional.

La clasififcación del Grupo D tiene a Motagua como líder con siete unidades, mientras los cartagineses son segundos con cinco puntos, en la terca posición está Municipal de Guatemala también con cinco y FAS tiene cuatro. Verdes es último ya sin opciones.

La jornada de esta zona promete ser intensa, ya que a la misma hora jugarán Municipal de Guatemala y Motagua, por lo que los cuatro equipos que entran a competir tienen opciones de clasificar.

Así está el grupo D en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

¿Cómo ver a Cartaginés contra FAS? Copiado!

El compromiso entre Cartaginés y FAS pasará por la pantalla de ESPN y Disney+ a partir de las 8:36 p. m.

El FAS de El Salvador calienta el juego ante Cartaginés Copiado!

El FAS de El Salvador, rival de Cartaginés en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, calentó el juego ante los brumosos en sus redes sociales.

Los salvadoreños publicaron un mensaje en el que aseguraron: “Hoy vamos a rugir en Cartago. Juega el rey de copas de El Salvador”.

En la previa del juego, el técnico del club, Adrián Sánchez, dejó claro que el plantel viene en busca de la victoria.

“Nosotros nos paramos en cualquier cancha, buscamos el protagonismo y el arco rival”, manifestó.