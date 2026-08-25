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Cartaginés vs. FAS: ¿Cómo ver a los brumosos definir su futuro en la Copa Centroamericana?

Cartaginés no tiene derecho a fallar en la Copa Centroamericana para seguir con vida

Por Esteban Valverde
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Diego Mesén y Alonso Hernández serían parte del once de Cartaginés ante FAS para buscar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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