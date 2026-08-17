Puro Deporte

¿Quién es Vladimir Klitschko? Exboxeador y expareja de la fallecida actriz Hayden Panettiere

Klitschko y Panettiere estuvieron juntos entre 2009 y 2018 y fueron padres de una hija

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Por Alejandro Cerdas
Panettiere y Klichkó fueron pareja entre 2009 y 2018, con una interrupción entre 2011 y 2013
Hayden Panettiere y Vladimir Klitschko fueron pareja entre 2009 y 2018, con una interrupción entre 2011 y 2013







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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