¿Quién es Vladimir Klitschko? Exboxeador y expareja de la fallecida actriz Hayden Panettiere

Hayden Panettiere y Vladimir Klitschko fueron pareja entre 2009 y 2018, con una interrupción entre 2011 y 2013

La actriz y cantante Hayden Panettiere, reconocida por la saga de Scream y la serie Heroes, falleció el pasado domingo. Desde 2009 hasta 2011 y luego entre 2013 y 2018, la actriz fue pareja del exboxeador ucraniano Vladimir Klitschko, con quien tuvo su única hija.

Klitschko nació en Kazajistán en 1976, en la antigua Unión Soviética, aunque poco después su familia se mudó, primero a la entonces Checoslovaquia y luego a Ucrania.

En 1996, participó de los Juegos Olímpicos de Atlanta, en donde consiguió la medalla de oro en la categoría de peso superpesado, tras derrotar a Paea Wolfgramm (Tonga). Ese mismo año debutó profesionalmente como boxeador frente a Fabian Meza, a quien noqueó en el primer asalto de la pelea.

Después de 16 victorias consecutivas peleó contra Marcus McIntyre por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encontraba vacante. En el tercer episodio, Klitschko noqueó a su rival, consiguiendo así su primer título profesional.

En 1998, tras defender su cetro en diversas ocasiones, y con un récord de 24-0, el ucraniano se enfrentó en su país al estadounidense Ross Purity; luego de 11 asaltos, el entrenador de Klitschko ingresó al ring para detener la pelea, marcando así la primer derrota de su carrera y la pérdida de su título.

En julio de ese mismo año derrotó a Joseph Chingangu por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en el quinto episodio. En el año 2000 volvió a enfrentar a Paea Wolgramm, a quien había derrotado en los Juegos Olímpicos, en esta ocasión compitieron por el título de la CMB, y Klitschko volvió a resultar vencedor.

Después, consiguió el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras derrotar a Chris Byrd en Alemania, aunque en 2003 lo perdió frente a Corrie Sanders. Tras 5 años, peleó contra Sultan Ibragimov por el título de la OMB, luego de la pelea los jueces le otorgaron la victoria a Klitschko.

Tras defender sus títulos ante varios contrincantes, en 2015 perdió contra Tyson Fury, y pese a que acordaron la revancha, esta nunca llegó a disputarse. En 2017 peleó contra Anthonhy Joshua para intentar recuperar algunos de sus títulos, sin embargo, salió perdedor del duelo. Finalmente, anunció su retiro ese mismo año con un récord de 64 victorias en 69 peleas.

A lo largo de su carrera, Klitschko fue campeón de diversos títulos de peso pesado por un total de 12 años, aunque no fueron consecutivos, más que ningún otro boxeador en la categoría. Además, fue incluido por ESPN en la lista de los atletas mejores pagados del mundo en 2013.

Su relación con Panettiere

En 2009 empezó a salir con la actriz Hayden Panettiere y se mantuvieron juntos hasta 2011; tras dos años separados, en 2013 retomaron su relación, llegando incluso a comprometerse en octubre de ese mismo año, aunque nunca se casaron.

En diciembre de 2014, la actriz dio a luz a su única hija Kaya Evdokia Klitschko y en 2018 luego de 5 años juntos se separaron definitivamente.

Tras su separación, Panettiere le otorgó custodia completa de su hija a Klitschko, debido a que desde su nacimiento, la cantante padeció depresión posparto y problemas de adicción. En 2021, el exboxeador se mudó junto con su hija a Ucrania, en donde se ha convertido en un activista a favor de su país en la guerra contra Rusia.