¿Quién es la nueva voz que narra en las transmisiones de Columbia? El fichaje de Claudio Ciccia alza vuelo

Desde hace unos meses, Columbia cuenta con un nuevo narrador y él acaba de vivir una experiencia que no olvidará nunca

Por Fanny Tayver Marín
Columbia cuenta con talento joven y Joshua Castillo colecciona esta fotografía de su primera transmisión, que fue el 3 de setiembre de 2025.
Columbia cuenta con talento joven y Joshua Castillo (sentado) colecciona esta fotografía de su primera transmisión, que fue el 3 de setiembre de 2025. (Cortesía Joshua Castillo/Cortesía Joshua Castillo)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseRadio ColumbiaColumbiaJoshua CastilloClaudio Ciccia
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

