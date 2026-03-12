¿Quién es la nueva voz que narra en las transmisiones de Columbia? El fichaje de Claudio Ciccia alza vuelo

Columbia cuenta con talento joven y Joshua Castillo (sentado) colecciona esta fotografía de su primera transmisión, que fue el 3 de setiembre de 2025.

Para muchos, un partido de fútbol es simplemente eso: 90 minutos y un resultado. Pero para Joshua Castillo, la nueva voz que se incorporó hace unos meses para narrar en las transmisiones de Radio Columbia, lo es todo.

El reciente empate 1-1 entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, se convirtió en un capítulo inolvidable para su biografía. Un comienzo que marca un antes y un después.

No se trató solo de una cobertura internacional siguiendo a un club del fútbol costarricense; fue el momento en que su vida personal y profesional despegaron, literalmente, por primera vez, hacia un destino que lo hizo estrenar pasaporte.

Joshua Castillo cuenta que la historia con la que describe como la emisora de su vida no es ninguna casualidad, sino una mezcla de destino y persistencia.

Hace tres años, el joven participó en la dinámica del Golazo Columbia, una vitrina que le cambió la vida en aquel momento, y también tiempo después.

Como ganador del concurso, eso le permitió en ese entonces narrar la final de la Copa Oro 2023. Y ahora, en 2026, lo hizo alzar vuelo para salir por primera vez del país y relatar desde Los Ángeles el partido entre LAFC y Alajuelense.

Sin embargo, fue hace apenas unos ocho meses cuando el exgoleador Claudio Ciccia puso el ojo en su talento.

Al asumir funciones como Director de Estrategia y Contenidos Deportivos, el uruguayo naturalizado costarricense pensó en que sería bueno aprovechar lo que fue aquel proceso.

“Hace seis meses formo parte de la emisora, hace unos siete u ocho meses, Claudio se puso en contacto conmigo, me pidió conversar, reunirnos”, recordó.

Todavía no cree todo lo que ha pasado desde entonces, porque aunque ya está de regreso en territorio nacional, le parece que está viviendo un sueño.

“La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, de muchísimo crecimiento a nivel personal y profesional. Yo nunca había salido del país, nunca había tenido la oportunidad de abordar un avión, de ir fuera de Costa Rica”, apuntó Joshua Castillo en charla con La Nación.

La emoción en sus palabras traspasa el micrófono. Para él, cruzar la frontera para hacer lo que le apasiona fue la validación de años de esfuerzo.

El viaje a Los Ángeles se convirtió en una montaña rusa. Desde estrenar pasaporte, pasar por migración, abordar, despegar, aterrizar y llegar a una ciudad imponente.

Joshua Castillo conoció Los Ángeles, California, gracias a su trabajo en Radio Columbia. (Cortesía Joshua Castillo/Cortesía Joshua Castillo)

Joshua Castillo describió al BMO Stadium como algo “de primer mundo”, destacando las amenidades y la comodidad para trabajar en un entorno de élite.

No obstante, el clímax de su viaje no estuvo en la infraestructura, ni conocer Hollywood o el Paseo de la Fama, sino en la garganta.

“Todo se resume en el gol de Alejandro Bran”, explicó el narrador que estuvo a cargo del relato de ese juego en el propio lugar de los hechos.

“Ahí, más allá de todo lo bueno que había pasado, creo que en esa narración se consuma y se resume el porqué siento que Dios me permitió vivir esto. Es el fruto del esfuerzo, pero también de estar donde uno tiene que estar en el momento correcto”, manifestó.

Un legado que viaja por las ondas radiales

Detrás de la voz de Joshua Castillo hay un motor generacional. Su padre, Geovanny Castillo, tiene casi 45 años de trayectoria en emisoras como Radio Puntarenas, Radio San Carlos, Radio Bahía y Radio Chorotega.

Aunque él siempre soñó con trabajar en deportes, la vida le tenía guardada esa satisfacción a través de su hijo.

“Poder seguir ese legado para mí es importantísimo. Mi papá nunca pudo trabajar en deportes y vea cómo son las cosas de la vida, yo entré directamente ahí. Ambos disfrutamos lo que hacemos; yo disfruto mucho escucharlo a él y él disfruta mucho escucharme a mí”, mencionó Joshua con orgullo.

El relator más nuevo de Columbia no escatima en palabras de gratitud hacia sus directores, Claudio Ciccia y Eduardo Baldares, y hacia la audiencia que lo ha acogido en estos seis meses como parte oficial de la familia de la 98.7 FM.

“Me siento agradecido por todo lo que ha pasado en estos días y voy con las maletas llenas, pero con el corazón más lleno por todo lo que he podido vivir, esperando que sea la primera de muchas más coberturas así”, concluyó la voz que hoy no solo narra goles, sino que cumple los sueños que empezaron escuchando la radio desde niño.

