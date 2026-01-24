¿Quién es Freddy Álvarez, el futbolista golpeado por la tragedia con la muerte de su hija de 9 años?

Freddy Álvarez militó en Costa Rica con Alajuelense y Herediano; ahora el luto llena de dolor a su familia por la muerte de su hija.

El fútbol de Costa Rica está de luto este sábado por la trágica muerte de Irina Álvarez Esquivel, la hija de 9 años del futbolista Freddy Álvarez.

El legionario tico milita en el K.F. Tirana, equipo de Primera División de la capital de Albania, un pequeño país del Este de Europa con 27.000 kilómetros cuadrados y 2,7 millones de habitantes.

Álvarez, actualmente de 30 años de edad, llegó a Albania el año pasado. De hecho, ha militado la mayor parte de su carrera en equipos del exterior.

Inició en 2014 con Saprissa, aunque no tuvo mucha participación; después jugó con el Uruguay de Coronado, de ahí pasó al equipo de la Universidad de Costa Rica, hasta que en el año 2017 le llegó su primera oportunidad en el exterior, con el Municipal de Perú.

Regresó al país para jugar con Liga Deportiva Alajuelense entre los años 2018 y 2019, y de ahí fue transferido al Club Sport Herediano para una temporada.

Después jugó en Jicaral en el 2020 y al año siguiente reinició sus aventuras en el fútbol internacional; primero con FC Shkupi de Macedonia del Norte (2020-2023) y posteriormente con el BG Pathum United de Tailandia (2023-2025).

Volvió al país para militar un semestre con el Municipal Liberia y este enero se enroló con el K.F. Tirana de Albania.

Según registra Transfermarket, este trotamundos del fútbol quedó campeón en Costa Rica (con Saprissa en 2014) y Herediano 2020); la Liga de Macedonia (2021) y la Copa de Tailandia (2024).

Se desempeña como volante ofensivo y pocas veces llamó la atención de los entrenadores de la Selección Nacional. En el 2016, cuando jugaba para Universidad de Costa Rica, Óscar Ramírez, quien en era el timonel de la Tricolor, lo llamó a un microciclo.

Ahora, le toca disputar junto a su familia esta dura prueba que les pone la vida, y que ya está levantando muestras de solidaridad en Costa Rica.