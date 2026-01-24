Puro Deporte

¿Quién es Freddy Álvarez, el futbolista golpeado por la tragedia con la muerte de su hija de 9 años?

Freddy Álvarez registra participaciones como legionario en varios países; ahora enfrenta una dura prueba con la muerte de su hija

Por Milton Montenegro
Freddy Álvarez militó en Costa Rica con Alajuelense y Herediano; ahora el luto llena de dolor a su familia por la muerte de su hija.
Freddy Álvarez militó en Costa Rica con Alajuelense y Herediano; ahora el luto llena de dolor a su familia por la muerte de su hija. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

