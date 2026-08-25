Puro Deporte

Quién es Erola Jons y por qué la famosa influencer desató un polvorín en la Vuelta a España

Organización de La Vuelta mantiene a la creadora de contenido en la competencia, pero con restricciones tras la controversia

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Por Fanny Tayver Marín
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La presencia de Erola Jons en La Vuelta causa mucha controversia, debido al tipo de contenido que genera.
La presencia de Erola Jons en La Vuelta causa mucha controversia, debido al tipo de contenido que genera. (Instagram Erola Jons y Facebook La Vuelta/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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