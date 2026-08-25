Quién es Erola Jons y por qué la famosa influencer desató un polvorín en la Vuelta a España

La presencia de Erola Jons en La Vuelta causa mucha controversia, debido al tipo de contenido que genera.

No solo los equipos de fútbol encuentran en los influencers un gancho para alcanzar nuevos públicos, sino que esta vez la empresa Unipublic, que es la organizadora de la Vuelta a España, también hizo esa apuesta y contrató a la influencer Erola Jons para que se encargue de crear contenido para los canales de Twitch y Youtube de la carrera.

La influencer catalana tiene 6 millones de seguidores en redes sociales, pero las cosas se salieron de control y desde la primera etapa se vio envuelta en la polémica.

El diario El País de España describe a Erola Jons como una influencer famosa en redes sociales por grabarse con una cámara oculta y coquetear con jóvenes a través de frases ingeniosas.

Al arrancar su trabajo en La Vuelta, sus comentarios en sus videos resultaban incómodos para los integrantes del pelotón y también para el público del ciclismo.

Porque al final, aunque es un deporte, esa carrera es un trabajo serio para cada uno de los que forman parte de la competencia y hubo una situación con el ciclista esloveno Tadej Pogacar que no cayó bien.

“Cuando yo pille a Pogacar, que se prepare, porque ahí sí vienen curvas, que él está muy acostumbrado a las rectas”, expresó Erola Jons en uno de los videos, con doble sentido.

Luego se fue a buscarlo, tratándolo de “Pogachitar”, pero no la dejaron pasar porque se estaba cambiando.

Ella comentó que el ciclista la podía llevar a dar una vuelta. También mencionó que “he visto un poco y no he ha disgustado, he visto un poco y no está mal, me gusta. Tanta belleza a mí me desconcentra. Qué calor, de ver tanta malla y tan ajustada”.

Cuando logró conversar con el pedalista, le dijo: “¿Por qué hiperventilas cuando me ves?”.

Tadej Pogacar venía de un importante esfuerzo para ganar la jornada de arranque en la competición, que era una contrarreloj individual en Mónaco. Al escuchar la pregunta, respondió con un sonoro: “¿Qué?”.

Para el ciclista fue incómodo y hasta irrespetuoso, al tiempo que su equipo, UAE solicitó a la organización que antes de hablar con sus ciclistas, se gestione a través de su departamento de comunicación.

Ante eso, la periodista especializada en ciclismo de Eurosport, Laura Meseguer, alzó la voz contra ese tipo de comentarios sexistas por parte de la influencer y afirmó que era una falta de respeto hacia las profesionales y los ciclistas.

“El asunto es grave. Por resumir, muchas mujeres llevamos años luchando por ampliar nuestro espacio en un deporte masculino, para que se nos trate con respeto y tengamos las mismas oportunidades que otros”, apuntó Laura Meseguer en un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram.

Añadió que es un “patinazo” que se contrate a una persona con nulo conocimiento del deporte y cuyo contenido se basa en comentarios sexistas de los que las mujeres llevan siglos huyendo.

“Es una falta de respeto para nosotras, para los profesionales que estamos aquí y sobre todo para los ciclistas. Nadie tiene que soportar que se les trate como objeto, ni mujeres ni hombres”, aseguró la periodista. La Vuelta decidió que Erola Jons sigue en la carrera haciendo su trabajo, pero ahora con algunas restricciones y pareciera que a ella nada la afecta. Porque luego de la polémica con Tadej Pogacar, Erola Jons reapareció en escena y dijo frente a cámaras: “No os preocupéis porque vamos a seguir dándole marcha, por supuesto”. Además, la influencer estaba muy feliz porque en la primera etapa “rompimos el Internet”. Ella también recibió críticas cuando se refirió al británico Josh Tarling, quien está de duelo por el fallecimiento de su hermano y dijo: “A este ciclista no le gustan mis entrevistas pero tengo 20 días para conquistarle”. La organización de La Vuelta indicó al diario AS de España que Erola Jons “es una creadora de contenido y ni mucho menos queremos sustituir ni hacer competencia a la prensa tradicional, a la que respetamos y tenemos muy presente. Tampoco queremos que se hable de sexismo. ”Es cierto que, tras los comentarios y reacciones que hemos visto, Erola ya no tendrá acceso libre a equipos y corredores. Todo lo que haga será con autorización previa y con la aceptación de ellos. Por ahora el UAE es el único que nos transmitió su queja. Hablamos con ellos y les pedimos disculpas. Nos pidieron que únicamente avisemos con anterioridad para la próxima”. El vídeo que está dejando en VERGÜENZA a #LaVuelta26 y la inclusión de la influencer Erola Jons como creadora de contenido 🙄pic.twitter.com/tI07u3JV0J — El Farolillo Rojo (@Farolillo_Rouge) August 23, 2026 Una vuelta por La Vuelta con Erola Jons para disfrutar de los mejores momentos del backstage 🙌✨https://t.co/QLvzlxsA31#LaVuelta26 pic.twitter.com/qOmcr5tdho — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2026 Ahora, las intervenciones de la polémica influencer Erola Jons son más con el público que con los integrantes del pelotón. En lo estrictamente deportivo, aunque falta mucha carrera, Tadej Pogacar se muestra intratable en La Vuelta. El esloveno acaba de dar una exhibición en la montaña y tiene una ventaja de 3:21 sobre Primoz Roglic y de 3:32 ante Enric Mas, en la clasificación general tras cinco etapas. La Vuelta a España tiene 21 largadas en total y finalizará el 13 de setiembre.

Fanny Tayver Marín Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río. Opens in new window Opens in new window Opens in new window