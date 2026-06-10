Puro Deporte

Quién es el futbolista de Islandia que se acercó a Messi y le recordó su vínculo con un excompañero del Barcelona

El delantero islandés Andri Guðjohnsen se acercó a Messi tras el partido y le reveló una conexión familiar que sorprendió al capitán argentino

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El hijo del histórico Eiður Guðjohnsen recordó a Messi su paso compartido por el Barcelona y protagonizó una escena viral tras el encuentro.
El hijo del histórico Eiður Guðjohnsen recordó a Messi su paso compartido por el Barcelona y protagonizó una escena viral tras el encuentro. (X/@ESPNFC/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLionel MessiAndri GuðjohnsenMundial 2026
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.