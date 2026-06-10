Quién es el futbolista de Islandia que se acercó a Messi y le recordó su vínculo con un excompañero del Barcelona

El hijo del histórico Eiður Guðjohnsen recordó a Messi su paso compartido por el Barcelona y protagonizó una escena viral tras el encuentro.

Lionel Messi protagonizó una escena llamativa tras la victoria 3-0 de Argentina sobre Islandia. Al finalizar el encuentro, el delantero islandés Andri Guðjohnsen se acercó al capitán argentino para saludarlo y recordarle una conexión que se remonta a los primeros años de su carrera en el Barcelona.

La situación ocurrió en el centro del campo una vez concluido el partido. Guðjohnsen le preguntó a Messi si lo recordaba. El futbolista argentino se mostró sorprendido. Luego entendió el motivo del acercamiento cuando el atacante le explicó que es hijo de Eiður Guðjohnsen, exjugador con quien compartió plantel en el club catalán.

Messi explicó ante los medios de comunicación que no lo reconoció de inmediato. También indicó que recuerda haber coincidido con él cuando era niño durante algunos entrenamientos junto a su padre.

La transmisión televisiva captó el intercambio entre ambos jugadores. Las imágenes mostraron a Messi estrechando la mano del islandés. Después escuchó atentamente lo que le comentó al oído. Tras comprender el mensaje, cambió su reacción inicial y mostró una actitud más cercana.

Minutos después, mientras saludaba a otros integrantes de Islandia, Messi volvió a acercarse a Guðjohnsen y lo abrazó de manera afectuosa.

Messi's face when he realized he was talking to Daníel Guðjohnsen, son of his former Barcelona teammate Eiður Guðjohnsen 😂



Messi and Eiður played together and won a treble in 2009. Now, Messi is about to play in his sixth World Cup 🤯 pic.twitter.com/9T8NQzkqcn — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

El vínculo entre Messi y la familia Guðjohnsen

Andri Guðjohnsen, de 24 años, nació en Londres. Sin embargo, representa a Islandia gracias a la ascendencia de su padre.

Su progenitor es Eiður Guðjohnsen, considerado el máximo goleador de la selección islandesa. El exfutbolista tuvo una destacada trayectoria en clubes como Barcelona y Chelsea.

Cuando Messi debutó en el primer equipo azulgrana, Eiður Guðjohnsen integraba el plantel. Ambos compartieron vestuario hasta la salida del islandés en 2008.

La carrera de Andri Guðjohnsen

El delantero islandés inició su formación en las divisiones menores del Espanyol. En 2018 se incorporó a la cantera del Real Madrid.

Permaneció cuatro años en el club blanco. Durante ese periodo llegó a disputar encuentros con el equipo filial.

Tras dejar la institución española en 2022, continuó su carrera en el IFK Norrköping de Suecia. Posteriormente pasó al Lyngby BK de Dinamarca.

El club danés adquirió sus derechos deportivos en 2024. Más tarde concretó su traspaso al Gent de Bélgica.

En 2025 regresó a Inglaterra para firmar con el Blackburn Rovers, equipo en el que milita actualmente.

Su recorrido con Islandia

Guðjohnsen debutó con la selección absoluta de Islandia en setiembre de 2021.

Tres días después anotó su primer gol internacional en un empate frente a Macedonia del Norte.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.