Puro Deporte

¿Quién es Bryan ‘Tiquito’ Vásquez, el excampeón mundial interino detenido por presunto transporte de drogas?

El boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez realizó 42 combates como profesional y disputó un título mundial en Japón

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Por Juan Diego Villarreal
Bryan 'Tiquito' Vásquez realizó su última pelea profesional en el 2024. Desde entonces se dedicaba a entrenar a otros boxeadores en un gimnasio. (Jorge ARCE / LN)







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Bryan Tiquito VásquezBoxeadordetenido por transporte de drogas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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