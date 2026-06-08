¿Quién es Bryan ‘Tiquito’ Vásquez, el excampeón mundial interino detenido por presunto transporte de drogas?

Bryan 'Tiquito' Vásquez realizó su última pelea profesional en el 2024. Desde entonces se dedicaba a entrenar a otros boxeadores en un gimnasio.

El boxeador costarricense Bryan Tiquito Vásquez, quien fue detenido la madrugada de este domingo 7 de junio por presunta vinculación con transporte de drogas, tuvo una destacada carrera profesional que lo convirtió en uno de los pugilistas de mayor suceso en el boxeo nacional.

Vásquez, oriundo de Escazú y de 38 años, fue el primer boxeador costarricense en conquistar un título mundial interino (se disputa para conocer al retador número uno por el cetro absoluto) y también disputó un campeonato mundial de peso superpluma.

En su palmarés registró 38 victorias, 21 de ellas por nocaut, y apenas cuatro derrotas, de acuerdo con el sitio especializado RecBox.

Su carrera profesional comenzó en setiembre de 2005, cuando derrotó al nicaragüense Yadier Ortiz. Tras encadenar 13 victorias consecutivas, disputó el campeonato latino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el nicaragüense José Gutiérrez, a quien venció para conquistar su primer título profesional.

El ascenso de Bryan continuó y, en julio de 2011, enfrentó al mexicano Alan Herrera, a quien derrotó para adjudicarse el título vacante Fedelatin superpluma de la AMB y consolidarse como una de las principales figuras del boxeo centroamericano.

La consagración llegó en noviembre de 2011, cuando se convirtió en el primer costarricense en ganar un título mundial interino de la AMB en la categoría superpluma al derrotar al nicaragüense Santos El Toro Benavides.

En julio de 2012, Tiquito defendió por única ocasión su cinturón interino frente al mexicano Jorge Lacierva, a quien derrotó por nocaut técnico en nueve asaltos en Monterrey, México.

Ese mismo año se trasladó a Las Vegas, Estados Unidos, donde entrenó en el gimnasio de Roger Mayweather, tío del excampeón mundial Floyd Mayweather Jr., con el objetivo de mejorar su condición física y perfeccionar su técnica.

El 31 de diciembre de 2012, Vásquez enfrentó al japonés Takashi Uchiyama en Tokio, Japón, por el título mundial superpluma de la AMB. Sin embargo, cayó por nocaut técnico en el octavo asalto.

Bryan volvió a disputar el título interino superpluma de la AMB en octubre de 2013 frente al nicaragüense René González, logrando recuperar el cinturón.

A partir de entonces, su actividad sobre el cuadrilátero fue disminuyendo gradualmente. En 2012 contrajo matrimonio con la también boxeadora costarricense Hanna Gabriels, a quien posteriormente comenzó a entrenar.

En 2019 protagonizó una de las peleas más importantes de la etapa final de su carrera al enfrentar al puertorriqueño Félix Verdejo en el Madison Square Garden de Nueva York, donde cayó por decisión unánime.

Su último combate tuvo lugar en noviembre de 2024, cuando derrotó al nicaragüense José Montes en una velada celebrada en San José. Desde entonces se dedicaba a entrenar a otros boxeadores en un gimnasio de su propiedad.