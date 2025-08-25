¿Qué tan fácil es hacerle ‘una cama’ a un entrenador de fútbol? Rolando Fonseca emite polémica opinión

La salida de Paulo Wanchope de Saprissa, y el debut de Vladimir Quesada con una goleada ante Sporting, desataron las habituales especulaciones sobre la actitud de los jugadores en un caso de estos.

El exjugador Rolando Fonseca, ahora comentarista en Teletica Radio, emitió su opinión en el programa de este lunes.

Primero, Rolo cargó contra comunicadores que han insinuado esa posibilidad, de que los jugadores propiciaran de alguna manera el cambio de entrenador. “Son demasiado atrevidos (los periodistas), porque si ustedes tuvieran pruebas para decir que tienen una king size (cama)... primero jueguen en un camerino y participen”.

Luego, Fonseca detalló por qué considera que es muy difícil que los futbolistas emprendan una “tarea” como provocar la salida del técnico.

“Tienen que convencer a 24 o 30 personas en un camerino, y eso no es fácil. Usted puede tener diferencias con un técnico, pero montarle una cama... Usted (jugador) es el primer perjudicado, porque bote un gol, para que sienta a las 12.000 personas en contra suya”, afirmó el exdelantero.

Fonseca admitió que puede haber falta de “sintonía” dentro del camerino con el entrenador, pero insistió en que no hay pruebas para insinuar nada más.

Rolando Fonseca le tiró con todo a Juan Carlos Solano y Josué Quesada 💥 pic.twitter.com/Kjwq8o9gsx — TD Más (@tdmascrc) August 25, 2025

Rolando suele sacudir sus participaciones con fuertes opiniones y así ocurrió esta vez. Una vez más, la polémica queda servida.