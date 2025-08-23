Saprissa vs. Sporting: hora y canales para ver a los morados con nuevo técnico y la misión de levantarse

El Deportivo Saprissa vuelve a la cancha y lo hará con nuevo entrenador, por lo que se espera aquello de que toda escoba nueva siempre barre bien, aunque en este caso se trata de un retorno. Es el regreso de Vladimir Quesada al banquillo, pero no solo la escoba morada es nueva, también la de los albinegros, quienes tendrán a Minor Díaz como técnico. El juego entre morados y josefinos será a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver por Canal 7 y FUTV.

Saprissa obligado Copiado!

Saprissa está obligado a la victoria y, si es posible, a jugar bien, sobre todo después de los malos resultados que le costaron la cabeza a Paulo César Wanchope. Los morados vienen de perder en la Copa Centroamericana de la Concacaf 0-1 en su visita al CAI y, en el torneo nacional, sufrieron para empatar 2-2 contra Liberia, tras ir perdiendo 2-0. Los tibaseños necesitan que sus aficionados vuelvan a ilusionarse con el equipo, y la única forma es logrando los tres puntos, máxime porque el martes próximo tienen una final ante Motagua por el torneo centroamericano: deben ganar para clasificar a los cuartos de final.

style> @media only screen and (min-width: 820px) {.dos {display: none}} @media only screen and (max-width: 821px) {.uno {display: none}}

Sporting colero Copiado!

Sporting también está con el agua al cuello. Tras tres derrotas y un empate, no ha ganado, y por eso la dirigencia cesó a Luis Marín. Minor Díaz tiene la complicada misión de sacar al equipo del sótano, y todo apunta a que intentará hacerle la vida imposible a los tibaseños. “Tenemos expectativas muy altas. Lo primero será salir del fondo de la tabla, porque está claro que somos últimos. Posteriormente, empezar a construir un equipo que juegue bien, que sea ofensivo, que proponga y que obtenga buenos resultados para pelear en los primeros lugares. Lo primordial hoy es salir del fondo de la tabla”, aseguró Díaz en su presentación con los albinegros.

¡Hoy volvemos al fútbol Albinegro, hoy juega Sporting en Tibás! ⚫⚪, vamos por esos 3 PTS al estilo Pura Vida✅⚽#somossporting #somospuravida pic.twitter.com/UsJXCyhGHy — Sporting FC (@sportingcr) August 23, 2025

El balance Copiado!

Minor quiere salir a flote contra Saprissa, pero las estadísticas dicen otra cosa. En 10 compromisos como local ante Sporting, Saprissa ganó todos, con 23 goles a favor y 6 en contra. En duelos contra los morados, Minor Díaz registra dos empates en 11 compromisos y 9 derrotas. Los morados buscan que el rendimiento sea distinto. “No podemos permitirnos más partidos así”, dijo Erick Lonis, dirigente de los morados, luego de la derrota del equipo contra el CAI.

Los uniformes Copiado!

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias moradas. El arquero lucirá camiseta, pantaloneta y medias naranjas. Sporting usará camiseta, pantaloneta y medias blancas. El arquero llevará camiseta, pantaloneta y medias amarillas.

El árbitro Copiado!

Juan Gabriel Calderón dirigirá el partido de esta noche de Sporting contra Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Gabriel Calderón será el árbitro del partido y estará asistido por Juan Carlos Mora y Emmanuel Alvarado. Adrián Chinchilla será el secretario arbitral, mientras que Benjamín Pineda será el árbitro VAR y Marianela Araya la árbitra AVAR.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.