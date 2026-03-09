¿Qué se sabe de los lesionados en Alajuelense? Wardy Alfaro da una actualización

Kenneth Vargas, Jeison Lucumí y Malcon Pilone son los tres futbolists de Liga Deportiva Alajuelense que se encuentran lesionados en este momento.

Liga Deportiva Alajuelense llegó a su hotel de concentración en Los Ángeles al ser las 12:31 a. m. (hora de Costa Rica; 11:31 p. m. hora local) de este lunes 9 de marzo y lo hizo sin los tres futbolistas lesionados que tienen los rojinegros en este momento: Jeison Lucumí, Malcon Pilone y Kenneth Vargas.

Mientras que la Liga ingresaba al hotel y sacaba todo su equipaje del autobús, el asistente técnico Wardy Alfaro concedió unas declaraciones en una transmisión en vivo en el Facebook de Columbia.

Ahí, el auxiliar de Óscar Ramírez respondió varias consultas que le plantearon los periodistas Anthony Porras y Jimena Rodríguez. Una de las interrogantes fue sobre los lesionados.

“A Jeison Lucumí le pueden quedar unos diez días más o menos, dos semanas como máximo. A Malcon Pilone se le hizo un estudio y hay que esperar resultados.

”Con Kenneth fue un poquito el isquiotibial (parte posterior del muslo) que le jaló, entonces esperemos que puedan recuperarse pronto y que estén compitiendo con nosotros”, respondió Wardy Alfaro.

Alajuelense cambió el chip del campeonato nacional y ahora se concentra en su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf.

Alajuelense ya está en Los Ángeles

La Liga jugará ante LAFC este martes 10 de marzo, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica), en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California; mientras que el partido de vuelta de esta serie será el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los 23 jugadores de Alajuelense que están en Los Ángeles

Porteros: Washington Ortega, Bayron Mora y Daniel Velásquez.

Defensas: Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Elián Quesada, Alexis Gamboa, Santiago Van der Putten, Fernando Piñar, Isaac Badilla y Guillermo Villalobos.

Volantes: Celso Borges, Deylan Paz, Santiago Rosales, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Deylan Aguilar, Joel Campbell, Anthony Hernández y Creichel Pérez.

Delanteros: Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y José Alvarado.

