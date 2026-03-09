Puro Deporte

¿Qué se sabe de los lesionados en Alajuelense? Wardy Alfaro da una actualización

Kenneth Vargas, Jeison Lucumí y Malcon Pilone son las tres bajas de Liga Deportiva Alajuelense para su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Kenneth Vargas, Jeison Lucumí y Malcon Pilone son los tres futbolists de Liga Deportiva Alajuelense que se encuentran lesionados en este momento.
Kenneth Vargas, Jeison Lucumí y Malcon Pilone son los tres futbolists de Liga Deportiva Alajuelense que se encuentran lesionados en este momento.







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

