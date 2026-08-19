Esto es todo lo que se sabe de los candidatos más fuertes para llegar al banquillo del Herediano

José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos, son los candidatos que más se mencionan para llegar al baquillo del Herediano.

La sorpresiva decisión del presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, de confirmar que solo estaría al frente del equipo durante dos partidos, tras la destitución del estratega José Giacone, puso al club florense a correr contra el tiempo.

Jafet dirigió el compromiso contra San Carlos (1-0) el viernes pasado y este martes 18 de agosto finalizará su interinato al concluir el duelo frente al Real Estelí, por la Copa Centroamericana. Si es que se cumple lo que anunció.

Por ello, se espera que en las próximas horas la institución dé a conocer el nombre del nuevo entrenador o cuál será el siguiente paso del jerarca florense.

De acuerdo con fuentes confiables de La Nación, tanto el nacional Jeaustin Campos como el paraguayo José Saturnino Cardozo fueron contactados por la dirigencia del Team para conocer su situación y la posibilidad de tomar el mando del plantel.

En el caso de Jeaustin Campos, se encuentra en Costa Rica desde el lunes, con la autorización del Real España de Honduras, club que dirige el estratega tico.

Carlos Ordóñez, periodista de Deportes Televicentro, comentó que Campos pidió permiso al club para realizar trámites relacionados con la reposición de documentación extraviada en San Pedro Sula, Honduras, mientras que su asistente, Hugo Viegas, quedó al frente del plantel.

Entrenadores con distinto presente

Campos, quien tiene un año más de contrato con los catrachos, asegura que le deben salarios. El timonel costarricense ha mostrado su inconformidad e incluso ya renunció en dos ocasiones por la misma situación, aunque no materalizó la salida.

Jeaustin ya dirigió al Herediano y logró el cetro del Centenario al ganar con los rojiamarillos el Torneo 2021 ante el Deportivo Saprissa, por lo que conoce muy bien la idiosincrasia de la institución.

Campos tiene la ventaja de ser costarricense, conocer el club y a los jugadores del plantel, pero su ligamen con el Real España es lo que frenaría su contratación.

Por otra parte, la dirigencia florense también ha tenido acercamientos con el paraguayo José Saturnino Cardozo para conocer su situación. El “Diablo Mayor”, al parecer, estaría anuente a llegar, pero buscaría llevar su propio cuerpo técnico, el mismo que lo acompañó en el Municipal Liberia, empezando por el uruguayo Fabrizio Ronchetti.

Cardozo conoce el medio tras su paso por el combinado liberiano y dejó una buena impresión. Sin embargo, el gran obstáculo para el Herediano es que, de momento, no puede contratar jugadores ni técnicos extranjeros porque debe formalizar una deuda que mantiene con el Ministerio de Hacienda, por lo que su llegada se torna complicada.

Al gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, se le han mencionado ambos nombres en diferentes entrevistas, y el dirigente indicó que son entrenadores que llenan el perfil del cuadro rojiamarillo, así como otros que también han sido evaluados.

“Hemos estado revisando nombres y perfiles de entrenadores. No solo nacionales, sino también internacionales, a los cuales no descartamos. Estamos enfocados en escoger cuál es el perfil que se puede adaptar a la identidad del Herediano”, explicó Pérez a su llegada a Nicaragua el domingo, sabiendo que Jafet dirigiría su último partido ante el Real Estelí.