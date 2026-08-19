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Esto es todo lo que se sabe de los candidatos más fuertes para llegar al banquillo del Herediano

Jafet Soto dijo que su interinato al mando del Team concluye tras el duelo ante Real Estelí, por lo que al Herediano le urge un técnico

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Por Juan Diego Villarreal
José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos son dos nombres de los que se habla en redes sociales, ahora que Liga Deportiva Alajuelense busca técnico.
José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos, son los candidatos que más se mencionan para llegar al baquillo del Herediano. (Prensa Liberia y Alonso Tenorio/Fotocomposición en Canva)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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