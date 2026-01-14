‘Que se enojen los que no juegan’: el potente mensaje de Erick Lonis al camerino del Saprissa

Erick Lonis estuvo pendiente del primer juego del Deportivo Saprissa en el Clausura 2026. El integrante de la comisión deportiva de los morados alzó la voz en contra del VAR porque, según consideró, hace rato viene perjudicando al equipo.

“Yo he sido capitán de este equipo y uno se frustra cuando ve ciertas situaciones. Yo siento que a nosotros el VAR y los árbitros nos han venido condicionando desde el inicio de los partidos, y no es de ahora. No somos tontos ni nos vamos a dejar que nos sigan aplicando el VAR a nosotros de una forma y a otros de otra”, advirtió Lonis.

Tras explotar contra el VAR, Lonis resaltó el trabajo de los morados en la cancha, la lucha y entrega por empatar, luego de estar abajo en el marcador 0-2 contra Puntarenas.

“Este es un equipo para rendir, es de mucha exigencia y lo veo más consolidado. Creo que tenemos más recursos, más variables y uno contra uno, que es importante. Pero estamos empezando y rescato el apoyo de la afición y el carácter de este equipo”, dijo Erick.

A Lonis le gustó el aporte de Bancy Hernández, Tomás Rodríguez, Rachid Chirino, Sebastián Acuña y Abraham Madriz en el marco.

“Sí, ellos me agradaron. Me gustó mucho lo de Rachid, pero estamos empezando. La personalidad que vimos del plantel nos llena de ilusión”, mencionó Lonis.

Para el excapitán morado, la competencia se incrementó en el grupo y por eso le hizo un pedido a quienes quedan en la banca.

“Espero que siempre estén enojados los que no juegan”, resaltó Lonis, quien fundamentó su pedido en la lucha que ve en la portería. Jugó Abraham Madriz, pero Minor Álvarez e Isaac Alfaro están deseando tener la oportunidad.

Erick Lonnis salió contento con el esfuerzo de los futbolistas luego del empate ante Puntarenas. pic.twitter.com/VbnRfB8MaP — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 14, 2026

“Está bueno que Minor presione, que Abraham se sienta presionado, que luchen en cada entrenamiento por la titularidad, y eso los va a hacer mejores a todos. Estoy contento por ellos, realmente estoy muy contento por Abraham. La idea institucional es que ellos se sigan desarrollando y estoy muy contento, porque no es fácil”, señaló Lonis, quien recordó que, en la historia de Saprissa, solo Marco Antonio Rojas y Keylor Navas, de las divisiones menores, se consolidaron en el marco del club.

“Vea lo difícil que es en 40 años; no es fácil. Lo que hacen Abraham e Isaac es digno de rescatar, y me gusta la actitud de Minor de venir a pelear. En la portería de los equipos grandes siempre debe haber un portero que esté chiva por estar en la banca, que esté enojado, que diga: quiero pelear, quiero jugar. Por eso, que se enojen los que quedan en la banca”, insistió Lonis.

La lucha con Porras

Erick recordó una anécdota de competencia en su época como titular del marco saprissista.

“Yo tenía a Porras (José Francisco) de suplente. Jugaba los domingos y el lunes venía a hacer recuperación, pero desde las 8 a. m. escuchaba unos bolazos: era Porras. Y yo decía: ‘Mirá, está entrenando’. La semana siguiente, lo mismo; a la tercera semana sucedió igual y no vine a recuperar, me puse a entrenar. Porras es mi amigo del alma, mi hermano, pero no le iba a dar ventaja. Eso hizo que ambos tuviéramos un buen nivel. La competencia nos ayuda a todos”, expresó Lonis.

Erick Lonis elogió el buen accionar de los nuevos refuerzos del Deportivo Saprissa, como el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Erick también se refirió a las declaraciones de Minor Álvarez, quien afirmó que la oferta de Saprissa no superaba lo que se percibe en Guatemala.

“Le dije: la oferta económica no se compara con la oportunidad que recibe, a los 36 años, de volver donde se formó, donde nació y volver como portero consolidado, con personalidad. La oferta se le hizo y le dije: no se compara en absoluto con esta oportunidad que Saprissa le da. Además, él es empresario, tiene una línea importante de productos; le dije: no es lo mismo promocionar estando en Guatemala —con todo el respeto— que aquí. Para sumar, era importante estar en Saprissa, para el impulso de su marca”, dijo Erick Lonis.

