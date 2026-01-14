Puro Deporte

‘Que se enojen los que no juegan’: el potente mensaje de Erick Lonis al camerino del Saprissa

El excapitán morado dijo que le gustó el carácter del grupo para luchar contra la adversidad

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Erick Lonis estuvo pendiente del primer juego del Deportivo Saprissa en el Clausura 2026. El integrante de la comisión deportiva de los morados alzó la voz en contra del VAR porque, según consideró, hace rato viene perjudicando al equipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaErick Lonis
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.