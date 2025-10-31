¿Qué pasó con Keylor Herrera tras el error en Alajuela? Esto decidió la Comisión de Arbitraje

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol tomó una decisión con respecto a Keylor Herrera, árbitro que estuvo en el centro de la polémica por dejar pasar una fuerte entrada de Celso Borges contra Kendall Porras.

En el partido del domingo pasado, que Alajuelense disputó como local contra Pérez Zeledón, Celso barrió con fuerza a Porras, se dejó la pelota y montó el ataque que terminó en el segundo gol para los manudos, mientras Porras quedó tendido en el suelo.

Luego, los generaleños mostraron con fotografías que la pierna del jugador sufrió una herida y debieron suturarlo.

La Comisión de Arbitraje dictaminó que Keylor Herrera debió marcar falta, amonestar a Celso y anular la acción que terminó con la pelota en las redes.

Keylor no hizo nada de eso y, por eso, para la jornada 15, que inicia este viernes con el partido de Sporting contra Herediano, Keylor Herrera no aparece nombrado: no está como central en ninguno de los encuentros ni tampoco en la sala VAR de alguno de ellos.

¿Será que a Herrera lo envían al congelador, como le sucedió a finales de diciembre del año pasado, cuando cometió un error gravísimo y después no lo nombraron durante seis fechas?

En esa ocasión, en la final del Apertura 2024, en el Estadio Alejandro Morera Soto, Keylor Herrera sancionó penal a los 50 segundos de juego, al pitar una supuesta infracción de Elías Aguilar sobre Celso Borges.

El árbitro Keylor Herrera volvió a fallar y no fue tomado en cuenta por la Comisión de Arbitraje.

Para muchos, dicha jugada fue “hombro con hombro”, pero para Herrera, así como para los encargados del VAR, la infracción se debió a una zancadilla. La acción pasó a ser conocida en el fútbol nacional como “el penal de la zancadilla con el hombro”.

Volviendo a la jugada polémica del domingo anterior, entre Celso Borges y Kendall Porras, Keylor Herrera es el gran señalado como culpable. Sin embargo, en la sala VOR se encontraban Jesús Montero y Josué Mejía, y fueron ellos quienes, al terminar la revisión, le dijeron al central: “Gol confirmado”.

¿Qué pasó con Jesús Montero y Josué Mejía para esta jornada?La Comisión de Arbitraje les aplicó la misma medida que a Keylor Herrera: no fueron nombrados en ningún encuentro. Ya veremos si los meten al congelador y los dejan sin participar en varios partidos.