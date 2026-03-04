¿Qué pasó con Guillermo Villalobos? Esto dice Alajuelense

Guillermo Villalobos no jugará esta noche en el partido entre Alajuelense y Cartaginés. Creichel Pérez será titular.

Cuando Liga Deportiva Alajuelense entregó la alineación para el partido ante Cartaginés, la ausencia de Guillermo Villalobos llamó la atención, porque es de los que siempre está en la formación de Óscar Ramírez.

Sin embargo, la oficina de comunicación de la Liga dio a conocer el motivo de su ausencia: “Presenta una molestia muscular”.

Las otras bajas de Alajuelense son Alexis Gamboa por expulsión y Jeison Lucumí por lesión.

En este artículo podrá seguir las principales incidencias del juego entre rojinegros y brumosos, con el que abre la segunda vuelta del Torneo de Clausura 2026.