Estas son las nuevas decisiones tomadas por Óscar ‘Macho’ Ramírez

Conozca la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el juego contra Cartaginés

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez está preocupado por el puntaje que lleva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026.
(Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

