Estas son las nuevas decisiones tomadas por Óscar ‘Macho’ Ramírez

Óscar Ramírez está preocupado por el puntaje que lleva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense regresa al Estadio Alejandro Morera Soto con la urgencia de ganar, debido a que el campeón nacional está muy rezagado en la tabla de posiciones, en cuanto a puntos, producto de una cadena de malos resultados.

Ante eso, para el partido contra Cartaginés, cuyas incidencias puede seguir en este artículo, Óscar “Macho” Ramírez de nuevo presenta cambios en su alineación.

Es el arranque de la segunda vuelta de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 y el “Macho” sabe muy bien cuál es la necesidad inmediata del equipo que le quita el sueño, porque está decidido a hacer todo para sacar a la Liga de esta crisis que atraviesa.

Alajuelense presenta un equipo titular conformado por Washington Ortega, Fernando Piñar, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Rashir Parkins, Kenneth Vargas, Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros.

Mientras que en banca, Óscar Ramírez cuenta con Bayron Mora, Anthony Hernández, Elián Quesada, Santiago Rosales, Deylan Aguilar, Deylan Paz, Ángel Zaldívar, Malcon Pilone, Joel Campbell y José Alvarado.

Recuerde que Alexis Gamboa no podrá jugar esta noche por la expulsión del sábado pasado y que Jeison Lucumí se encuentra lesionado.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.