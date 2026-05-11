¿Qué pasará con los extranjeros de Alajuelense? Carlos Vela presenta los escenarios

Las horas pasan y Liga Deportiva Alajuelense podría definir en cualquier momento quién será su próximo entrenador. Cuando eso ocurra, ese estratega tendrá voz y voto en todas las decisiones que se tomen sobre la planilla de jugadores, incluidos los extranjeros.

“Tenemos un cupo disponible, al final con la lesión de Malcon Pilone, él se desinscribió y la realidad es que por el periodo de recuperación, él no puede estar contemplado para el próximo semestre”, expresó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, en entrevista con La Nación.

La Liga cuenta con esa plaza, que en los primeros partidos la utilizó con Tristán Demetrius, luego ya no pudo usarla más con jugadores Sub-21, por la llegada de Malcon Pilone. Tras la lesión del argentino, la terminó usando con el juvenil panameño Raheen Cuello.

“Pero eso se definirá con el nuevo director técnico, si se utiliza ya sea con Cuello, Tristán Demetrius (haitiano), Karel Pérez (cubano), Camilo Mondragón (colombiano), chicos que vienen trabajando bien en liga menor o en Sarchí, o si vamos a apuntalar el equipo con un refuerzo extranjero en alguna zona distinta del campo”, expresó Carlos Vela.

El uruguayo Washington Ortega, el colombiano Jeison Lucumí y los mexicanos Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros son los extranjeros que tiene la Liga en la nómina de su primer equipo.

Todo hace indicar que en Alajuelense ya falta menos para encontrar respuestas a diferentes inquietudes, pero todo parte por la escogencia de ese entrenador que ocupará el banquillo que Óscar Ramírez dejó vacante.

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