¿Qué pasará con el futuro de José Saturnino Cardozo? Sus palabras pueden ser una pista

José Saturnino Cardozo está concentrado en las instancias finales con Liberia y luego verá qué pasará con su futuro.

Liberia le ganó a Liga Deportiva Alajuelense por 2-1 en el Estadio Edgardo Baltodano y con el pitazo de Juan Gabriel Calderón, la afición pampera empezó a cantarle a su entrenador: “No se va, no se va, José Saturnino Cardozo no se va”.

El aficionado liberiano lo quiere, pero su nombre suena en otros lugares, incluido en la misma Liga, donde Óscar Ramírez todavía no dice si seguirá o no.

¿Qué pasará con José Saturnino Cardozo? “Hay que esperar, del futuro nunca se sabe, uno se puede preguntar, pero uno nunca sabe y estoy contento y agradecido con la afición de Liberia. El cariño es mutuo, porque yo estoy tranquilo y feliz acá”, respondió el paraguayo.

Dijo que eso le demuestra que se valora el trabajo profesional de lo que se está haciendo.

“Lo que pasa es que hay muchos rumores porque la gente también se involucra un poquito, pero son solo rumores. Nunca, solo rumores, no hay nada de realidad en este momento. Yo siempre manifesté que había tenido ofertas para ir a Suramérica, para ir a otro país, pero tengo la obligación de terminar el contrato que tengo yo con Liberia”, citó José Saturnino Cardozo.

Además, dijo que fue el club que lo trajo y que su trabajo con Liberia es serio, máxime ahora, que otra vez están en semifinales.

“Tenemos que ser profesionales y serios a la hora de tomar decisiones. Yo normalmente no tomo decisiones apresurado, yo siempre soy muy crítico y digo que en la vida te va a ir dependiendo de la decisión que tomes. Entonces, para tomar decisiones hay que analizar y después tomar la decisión”, recalcó.

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