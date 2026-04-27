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¿Qué pasará con el futuro de José Saturnino Cardozo? Sus palabras pueden ser una pista

Una situación particular se presentó con la afición de Liberia y José Saturnino Cardozo tras el triunfo ante Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
José Saturnino Cardozo está concentrado en las instancias finales con Liberia y luego verá qué pasará con su futuro.
José Saturnino Cardozo está concentrado en las instancias finales con Liberia y luego verá qué pasará con su futuro. (Prensa Liberia/Municipal Liberia)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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