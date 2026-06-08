¿Qué pasará con Daniel Chacón en Alajuelense? Esto es lo que se sabe

Daniel Chacón ya superó la lesión que sufrió hace casi un año y que lo alejó de las canchas durante todo este tiempo. Aquella ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el 17 de julio de 2025 no le permitió tomar el ritmo que quería con el Municipal Liberia.

El mediocampista de 25 años tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2026 y en este momento se encuentra en pretemporada con la Liga.

Se ve con ganas y con la ilusión de volver después de una prueba difícil que le tocó atravesar de nuevo.

A él lo está observando de cerca Ismael Rescalvo. Al técnico español le gusta tanto la actitud del volante, como las características que exhibe en cancha. Y podría quedarse para los desafíos de un club urgido de lavarse la cara en el segundo semestre de 2026.

Pareciera una casualidad en la que se confabularon el fútbol y el destino. El regreso suyo se da justo en un momento en el que los manudos deben tomar decisiones.

Alajuelense estudia con lupa cómo llenar ese espacio que quedó vacante, luego de que el club separó del equipo a Alejandro Bran por reincidencia en indisciplina.

“Daniel Chacón es jugador de la institución. Él tiene contrato con nosotros y será decisión de la parte deportiva, del gerente deportivo y del cuerpo técnico si se queda o si no se queda”, expresó el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, en la atención a medios que ofreció el viernes pasado.

También es cierto que una opción para llegar a las filas del tricampeón de Centroamérica es el exmundialista de Qatar 2022, Roan Wilson. Sin embargo, no hay nada definido.

“En cuanto a Roan, la verdad que ustedes saben que no me gusta hablar de fichajes antes de que realmente sucedan. No me gusta hablar de las cosas cuando están a un 99%; las comunicamos cuando ya son 100% definitivas. Por ahora no es el momento correcto para hablar de ese caso”, apuntó el jerarca de la Liga.

Alajuelense se encuentra en su segunda semana de pretemporada y su estreno competitivo será el 12 de julio contra Herediano, en la Supercopa.

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