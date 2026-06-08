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¿Qué pasará con Daniel Chacón en Alajuelense? Esto es lo que se sabe

Liga Deportiva Alajuelense continúa en pretemporada y tomando decisiones con respecto a los jugadores

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Por Fanny Tayver Marín
Daniel Chacón ahora tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2026.
Daniel Chacón tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2026. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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