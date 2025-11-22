Daniel Chacón: El futbolista con temple de hierro habla por primera vez sobre cómo afronta otra grave lesión

Daniel Chacón solamente alcanzó a disputar los partidos de pretemporada con el Municipal Liberia, pues se lesionó en un amistoso contra Liga Deportiva Alajuelense.

El fútbol, con sus altas y bajas, ha puesto al defensor Daniel Chacón frente a uno de los retos más duros y repetitivos de su carrera: hacerle frente a una grave lesión, porque romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla es una prueba fuerte.

A pesar de que esta dolencia lo golpeó por segunda vez en menos de un año, el jugador que es ficha de Liga Deportiva Alajuelense, pero que se marchó un año a préstamo con el Municipal Liberia, afronta su rehabilitación con una mentalidad de hierro.

Para él, el apoyo de las dos instituciones es clave. El pasado 17 de julio, en un partido de fogueo realizado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, el zaguero de 24 años y 1,86 metros volvió a experimentar la misma tortura.

Es precisamente en el CAR donde él trabaja día a día para superar esta prueba. Tras ser operado con éxito el 24 de julio, Daniel Chacón ya suma cuatro meses de un riguroso proceso de rehabilitación.

Si bien el camino es largo, el futbolista nacido en Turrialba se muestra muy positivo sobre el progreso que ha tenido su lesión.

“Súper bien la verdad, llevo tres meses y tres semanas, ha sido muy positivo todo y ha evolucionado bien,” afirmó Daniel Chacón, en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación del Municipal Liberia.

Si bien el optimismo es palpable, el jugador mantiene los pies en la tierra, pues todavía faltan varios meses, hay que tener mucho cuidado y ser cuidadoso con los trabajos que se hacen. Según el jugador, para eso están los fisioterapeutas y el doctor, para ir guiando ese trabajo, y confesó que en cuanto a sensaciones y molestias, todo ha sido bastante positivo.

Para Daniel Chacón, la fortaleza mental ha sido tan crucial como el trabajo físico. Reconoce la tristeza inicial de un momento tan duro, pero su visión de futuro es lo que lo impulsa a seguir luchando.

“Se pasa de todo mentalmente, pero tengo claro que aún quedan muchas cosas para mi carrera, mientras Dios me dé salud, siempre voy a estar luchando para seguir consiguiendo cosas en mi carrera deportiva”, destacó.

El futbolista contó que la asimilación del momento de la lesión fue un golpe de tristeza absoluta, pero la ilusión de volver puede más en él.

“Estaba muy motivado de poder iniciar el campeonato con Municipal Liberia, ya faltaban pocos días y me estaba sintiendo muy bien... son momentos duros, creo que todos estamos expuestos a eso, más en una profesión como esta.

”Después de eso, uno pasa la página e intenta tener actitud para lo que es la recuperación porque sabe que se tarda bastante, que también es muy mental y uno debe estar en la disposición para trabajar y recuperar la fuerza, movilidad y demás, por eso creo que la actitud tiene mucho que ver”, comentó.

Daniel Chacón se recupera en el CAR

Una de las claves del manejo de esta compleja lesión ha sido el soporte incondicional de su familia, dos mejores amigos y, de manera notable, el apoyo institucional del Municipal Liberia y Alajuelense.

La sinergia entre los clubes ha permitido que él tenga acceso a las mejores herramientas en el CAR.

“De parte de Liberia la comunicación siempre ha estado ahí, se han hecho responsables de todo y han velado por mi integridad y por mi buena recuperación. La Liga también ha puesto a mi disposición todo el cuerpo técnico, fisioterapeutas, utileros y todo, que me han recibido como si fuera jugador de Liga Deportiva Alajuelense, pero técnicamente no lo soy”, citó.

Daniel Chacón llegó al Municipal Liberia, por un año, cedido a préstamo por Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, la lesión lo frenó. (Prensa ML. /Prensa ML.)

El hecho de estar cerca de su familia, tener a disposición el gimnasio, equipos de fisioterapia y la cámara hiperbárica han sido determinantes, algo que Daniel destacó como un gran aliviador de la carga emocional.

“Eso me ha quitado estrés y preocupación a lo que normalmente suele ser un proceso complicado en todos los sentidos”, reseñó.

Además, dentro del equipo de profesionales, el zaguero resaltó la labor de Roberto Vega, fisioterapeuta de Alajuelense, como una figura clave en este proceso.

Pese a estar lejos del terreno de juego, el defensor no se ha desconectado del Municipal Liberia. Se mantiene al tanto de los resultados y en comunicación constante con sus compañeros, en especial con Ricardo Peña, Fernando Lesme y Adrián Chevez.

“He visto la mayoría de partidos del equipo, los apoyo siempre a los compañeros, me gusta mucho eso. Uno se identifica mucho porque sé de las ganas que tiene el grupo de trascender y hacer las cosas bien”, indicó.

A veces se pone a pensar y confiesa que le molesta un poco no haber podido ayudarle en este torneo ni en el próximo al equipo de José Saturnino Cardozo.

“Pero estoy muy agradecido por el cariño y por estar pendientes. Espero que Municipal Liberia clasifique, porque para el fútbol nacional eso es bueno, para Guanacaste sería muy bueno que Liberia clasifique, eso motivaría mucho a los chicos a seguir creciendo en el fútbol y qué mejor que sea con los colores del Municipal Liberia”, reflexionó.

Se estima que Daniel Chacón podría estar de vuelta en las canchas en un período de 6 o 7 meses, con la firme intención de reincorporarse a la competición y volver a disfrutar del deporte en el segundo semestre del 2026.

El reto de la doble lesión es grande, pero la actitud, el trabajo y el apoyo recibido lo hacen tener la corazonada de que su regreso será fuerte que nunca.

