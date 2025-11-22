Puro Deporte

Daniel Chacón: El futbolista con temple de hierro habla por primera vez sobre cómo afronta otra grave lesión

Daniel Chacón ya suma cuatro meses de recuperación, luego de que lo operaron tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Daniel Chacón solamente alcanzó a disputar los partidos de pretemporada con el Municipal Liberia, pues se lesionó en un amistoso contra Liga Deportiva Alajuelense.
Daniel Chacón solamente alcanzó a disputar los partidos de pretemporada con el Municipal Liberia, pues se lesionó en un amistoso contra Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Municipal Liberia/Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseDaniel ChacónLiberiaApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.